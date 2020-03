Generator Podcast Das Lied vom Ende des Kapitalismus: Vier Ansätze, wie genau wir das machen könnten

Einen „System Change“ fordern viele: bei Fridays For Future, in der Degrowth-Bewegung, in der Globalisierungskritik. Wie kann der aussehen? Wie leben wir global verantwortlich? Und wie lange haben wir, ehe Dürren, Fluten und Pandemien unsere Versorgungsstrukturen stören?

Von: Julia Fritzsche