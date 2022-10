Generator Podcast Das Buch "Revolusi": David van Reybrouck erzählt die Geschichte Indonesiens neu

In "Kongo" ist schon alles angelegt, was auch die Grundlage von "Revolusi" ist: Van Reybrouck ist überzeugter Anhänger der Oral History. Zeitzeugen oder deren Nachkommen sind für ihn neben der akribischen Recherche in Archiven die Basis einer lebendigen Geschichtsschreibung. Sechs Jahre Arbeit stecken in dem Buch, für das er sogar die Amtssprache Bahasa Indonesia lernte und bis nach Japan und Nepal reiste. Es wartet mit einigen historischen Überraschungen auf.