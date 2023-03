Danke, Algorithmus Wie der Zündfunk zur Fake-News-Schleuder wurde

Rupert Murdoch, Inhaber des US-Senders Fox News, hat kürzlich zugegeben, dass sein Sender Wahllügen von Donald Trump verbreitet hat. Fox News wurde auf Schadensersatz von 1,6 Milliarden Dollar verklagt, ein Urteil steht noch aus. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem, was sich der Zündfunk zu Schulden hat kommen lassen: Man kann guten Gewissens behaupten, der Zündfunk ist eine der größten Fake-News-Schleuder Bayerns.

Und hier der jüngste Beweis dafür: Ein Post zum Geburtstag von Rapper Ice-T. Er wurde 65 Jahre alt. Gratuliert haben wir Ice-T mit einer Bildtafel auf Facebook. So weit, so unspektakulär. Ein normaler Vorgang auf der Facebook-Page des Zündfunks. Allerdings war auf der Bildtafel nicht Geburtstagskind Ice-T zu sehen, sondern Tanzlehrer Detlef Dee Soost, bekannt aus Formaten wie Popstars. Wir haben also Ice-T zu Ice-Dee gemacht.