Platz 80 - 41 Die besten Alben des Jahres 2020

Die Zündfunk- und Nachtmix-Redaktion hat abgestimmt, hart verhandelt - Lobbyismus innerhalb der Redaktion für einzelne Alben ist nicht von der Hand zu weisen - und ist zu einem Ergebnis gekommen. Zu 80 Ergebnissen, um genau zu sein. Platz 80-41 könnt ihr heute schon lesen und Platz 40-21 gibt es dann morgen vormittag. Die Top 20 werden am Freitag, den 11.12.2020 in der Zündfunk-Sendung verkündet.

Platz 46. Pa Salieu - Send Them To Coventry

Platz 51. Hello Forever - Whatever It Is