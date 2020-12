Best of 2020 Das sind unsere Songs des Jahres

Die SONGS DES JAHRES 2020 von ZÜNDFUNK und NACHTMIX.

50. Peel Dream Magazine - Pill

48. Sophia Kennedy - Orange Tic Tac

46. Friends Of Gas - Abwasser

45. Billie Eilish - Therefore I Am

44. Phoebe Bridgers - Kyoto

42. Idles - Grounds

41. Jessy Lanza - Lick In Heaven

40. Adrianne Lanker - Anything

39. Sufjan Stevens - America

38. Cayucas - California Girl

37. Megan Thee Stallion - Girls In The Hood

36. Greentea Peng - Ghost Town

35. Arlo Parks - Green Eyes

34. Akne Kid Joe - What AfD Thinks We Do

32. Sleaford Mods - Mork n Mindy

29. Phoebe Bridgers - Garden Song

28. Bob Dylan - Murder Most Foul

27. Marlowe - Can't Have Me Nothing

26. The Budos Band - Long In The Tooth

25. Lido Pimienta - Te Queria

24. U.S. Girls - 4 American Dollars

23. Jay Electronica - Ghost Of Soulja Slim

22. Taylor Swift - This Is Me Trying

21. Illuminati Hotties - Freqeuent Letdown

20. Inga - Il a Fallu

19. Khruangbin - Pilota

16. Ela Minus - Megapunk

14. Sevdaliza - Oh My God

13. Dirty Projectors - Lose Your Love

12. Theo Parrish - This Is For You (Feat. Maurissa Rose)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kelly Lee Owens - Melt! (Official Video)

9. Clipping - Say The Name

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Clipping - Say the Name [LYRIC VIDEO]

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Fontaines D.C. - A Hero's Death (Official Music Video)

7. Charlotte Brandi & Dirk Von Lowtzow - Wind

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. WIND :: Charlotte Brandi feat. Dirk von Lowtzow

6. Coriky - Clean Kill

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Clean Kill

5. Berry Blacc & Angel Bat Dawid - George Floyd

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. George Floyd (Original Mix)

4. Sault - Free

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Free

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. BARRIO (feat. Veysel)

2. Cardi B - WAP (feat. Megan Thee Stallion)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Wildfires