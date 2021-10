Jüdischer Game-Designer "Durch Computerspiele über den Holocaust werden wir einen Reichtum an emotionalem Wissen haben"

Der jüdische Game-Designer und Regisseur Yaar Harell will ein Computerspiel über den Holocaust entwickeln. Die Doku „Endlich Tacheles“ zeigt, wie er an der Aufgabe reift – und scheitert. Aber er hat schon neue Ideen, wie eine Aufarbeitung im Computerspiel gelingen kann.

Ein Computerspiel über den Holocaust. Das möchte der Berliner Yaar Harell gemeinsam mit Freunden entwickeln. Es wäre das erste seiner Art. Zwar gibt es schon mehrere Ego-Shooter-Spieler, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sind und in denen es am Rande auch um den Holocaust geht. Die Wolfenstein-Reihe zum Beispiel.

Auch gibt es mit "Through the Darkest of Times" ein Spiel über den zivilen Widerstand gegen das NS-Regime. Aber was Yaar Harell vorhat, das ist neu: Die Spieler sollen in die Rolle eines jüdischen Mädchens schlüpfen, das an Harells Großmutter angelehnt ist. Und in die eines SS-Mannes. Der Holocaust als Computerspiel – kann das gutgehen?

"Das Spiel war eine Rebellion"

Wenn man Gamedesigner Yaar Harell fragt, was ihn motiviert, ein Spiel über den Holocaust zu entwickeln, unterscheidet er zwischen früher und heute. Früher, das war vor ein paar Jahren, als die Filmemacherinnen Jana Matthes und Andrea Schramm begannen, ihn für den Dokumentarfilm "Endlich Tacheles", der nun bundesweit in die Kinos kommt, mit der Kamera zu begleiten. "Das Einzige, was ich mit dem Judentum verbunden habe, war diese Opferrolle und das Holocaust-Ding", sagt Harell rückblickend im Interview. "Deswegen war das Spiel eine Rebellion. Die Juden sollten sich darin wehren können und die Nazis oder die Deutschen nicht nur die Bösen sein." Das war die ursprüngliche Idee.

Ertränkt von den Nazis

Yaar Harell ist Mitte 20, Gamedesigner. Seine Großmutter war als junges Mädchen im KZ Płaszów bei Krakau, ihre Eltern schmuggelten sie und ihren Bruder raus, die Geschwister gaben sich als Christen aus. Aber der Bruder flog auf, weil er beschnitten war. Die Nazis ertränkten ihn. Das wollte Harell in dem Computerspiel ändern: Beide Geschwister überleben. Ein SS-Mann hilft ihnen. "Ich wollte mit dem Spiel eine fiktive Wahrheit zeigen, wie ich sie gerne gehabt hätte", sagt Harell. Doch das habe sich gewandelt, weil er immer mehr Einblick in die Familiengeschichte bekommen habe. "Wenn ich schon den Anspruch habe, ein Spiel zu machen, das eine Nachricht transportiert, dann habe ich den Anspruch, die Wahrheit zu erzählen", meint der Game-Designer.

Den Holocaust im Computerspiel darstellen. Und drei Freunde, die das probieren wollen. Davon erzählt der Dokumentarfilm "Endlich Tacheles". Drei Jahre haben die Filmemacherinnen Yaar Harell und seine Freunde begleitet. Auch beim Scheitern. Denn sie können sich nicht einigen, wie so ein Spiel aussehen könnte.

Neue Form der Erinnerung, die Leute beteiligt

Yaar Harell mit seiner Großmutter Gut drei Jahre später. Der Dokumentarfilm läuft im Kino, und Yaar Harell lässt die Idee, ein Computerspiel über den Holocaust und seine Familiengeschichte zu machen, nicht los. Ihm geht ein Gespräch mit einer Jugendlichen nicht mehr aus dem Kopf: „Ich habe eine Schülerin gefragt, wie der Holocaust in ihrer Schule aufgearbeitet wurde", erzählt er. Sie habe gesagt: "Ja, für einen Test, dann ist es weg." Deshalb ist sich Harell sicher, "dass es ein Spiel wert ist, dass ein Spiel daraus gemacht werden kann und dass es eine neue Form der Erinnerung geben muss, die Leute beteiligt." Beteiligung, Interaktion, das ist sowohl das Potenzial, als auch das Risiko von Computerspielen in der Erinnerungskultur. Christian Schiffer, BR-Journalist und Experte für Gamingkultur, sagt: "Man muss sich immer die Frage stellen, wen spielt man da." Die Täter? Die Opfer? Beide? Keinen? Und wenn man das probiert, so Schiffer, dann werde man vermutlich auch scheitern. "Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass man einfach mal Dinge probiert, und dann feststellt, dass die nicht funktionieren."

"Popkultur über den Holocaust? Das ist doch trivialisierend!"

Zumal es ein Spiel, wie Harell es plant, bisher nicht gibt, so Gamingexperte Schiffer. "Natürlich war der Holocaust immer wieder Thema in Computerspielen, aber was es nicht gibt, ist das ‚Schindlers Liste‘ der Computerspiele." Yaar Harell würde dieses Spiel nach wie vor gerne erschaffen. Ob "Schindlers Liste", der TV-Mehrteiler „Holocaust“ aus den Siebzigern oder der Comic "Maus" über einen Holocaustüberlebenden – auch sie schienen zunächst undenkbar. "Popkultur über den Holocaust? Das ist doch trivialisierend!", so der Vorwurf.

Dabei können reine Zahlen, Dokumente und Analysen das Grauen auch verdecken. Ein Computerspiel dagegen "macht auch was mit einem, weil ich Entscheidungen treffen muss", sagt Harell. "Denn ich bewege die Figur, und wenn der Figur etwas passiert, dann bin ich daran schuld." Harell brütet gerade über einem neuen Spielkonzept. Er will immer noch, dass die Spieler Opfer und Täter spielen. Sich verstricken.

"Als Gott schlief" wird das Spiel heißen

"Aber das Spiel soll auch damit arbeiten, dass du glaubst, Entscheidungen treffen zu können, aber du kannst sie gar nicht treffen", erzählt er. „Man versucht sich zum Beispiel zu verstecken, und versucht 10 Millionen Mal das Gleiche, aber wird immer wieder gefangen.“ Dann ginge es darum, zu verstehen, dass es eigentlich gar keine Chance gibt, sich zu verstecken. "Und das tut richtig weh!", sagt Harell. "Mein Traumwunsch wäre sogar, dass irgendwann im Spiel ein Spieler sagt: 'Ich möchte nicht weiterspielen. Ich kann nicht.'" In den nächsten zwei, drei Jahren soll das überarbeitete Spiel, für das Harell noch Mitstreiter sucht, fertig werden. "Als Gott schlief" wird es heißen. Denn Harells Großvater soll das gesagt haben, als sich die Türen der Viehwaggons in Auschwitz öffneten. "Ich glaube, durch Computerspiele über den Holocaust werden wir einen Reichtum an Wissen und emotionalem Wissen haben, den wir so noch nicht gehabt haben", sagt Harell. "Und deshalb ist meine Motivation, das Spiel zu machen, so hoch."