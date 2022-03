"Wu-Tang is forever" Wie Eva Ries als junge Bandmanagerin Teil des Wu-Tang Clans wurde

Der Wu-Tang Clan war eine der berühmtesten, aber auch gefürchtetsten Hip-Hop-Crews der Welt. 1993 wurde die Mannheimerin Eva Ries, die gerade in der Musikbranche angefangen hatte, deren Managerin. Da erlebt man so einiges. Die schönsten Geschichten und Fotos hat Ries nun in einem Buch zusammengefasst.

Zündfunk: Wie bist Du eigentlich zum Wu-Tang Clan gekommen?

Ich bin da wirklich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Beim Vorstellungsgespräch hat mir mein zukünftiger Chef die Vorab-Musik von ein paar Bands mitgegeben und gesagt, konzentrier‘ Dich mal da drauf: Und das war dann eben der Wu-Tang-Clan. Ich hatte ja gehofft, dass ich mit ZZ Top arbeiten könnte. Ich war ja Rock-Fan. Ich wusste nichts über Hip-Hop – und musste das sozusagen zwangsweise machen.

Und dann hast du die Herren kennengelernt und das war dann eine, kann man sagen, gestörte Liebesbeziehung. Würdest Du das auch so beschreiben?

Die haben mich natürlich oft an den Rand der Verzweiflung getrieben. Was ich sehr geschätzt habe im Rückblick ist, dass sie unheimlich loyal sind. Sobald ich das Vertrauen der Band gewonnen hatte, was ja nicht einfach war, haben sie mich als Familienmitglied betrachtet. Ich war member of the family. Sie haben sich selbst ja als so eine Art Gambino oder Mafiafamilie gesehen – und auf einmal war ich da dann eben auch dabei.

Es war ein Clan, es ist keine Übertreibung, das so zu nennen.

Genau. Du musst Dir überlegen, wo die herkamen: Diese Band war ja im Grunde eine Streetgang. Im Prinzip die Bloods und die Crips im Kleinen. Sie hatten alle schon große Vorstrafen, waren alle irgendwie im Drogenhandel verwickelt und die meisten hatten schon Knasterfahrung. Und da ist es natürlich schwer als Außenseiter in so eine Gruppe einzudringen, weil sie sich natürlich auch aus Selbstschutz abschotten.

Und da gibt es in Deinem Buch viele Anekdoten dazu. Es ist wirklich köstlich zu lesen, was da alles passieren kann, wenn solch eine Gang über das Musikbusiness herfällt. Und dann gibt es in dem Buch auch die Episode, wo der Wu-Tang Clan den Zündfunk besucht hat. Ich war ja selber beteiligt. Ich habe damals das Interview gemacht mit GZA. Aber die ganze Vorgeschichte, was die vorher im Funkhaus gemacht haben, das musst du jetzt erzählen.

An was ich mich am allerallerbesten erinnern kann, ist, dass die wie eine Rasselbande in den Bayerischen Rundfunk eingefallen sind, buchstäblich. Wir sind diese Flure entlanggegangen. Und da waren die Putzfrauen. Und die Jungs stürzten auf die zu, weil die quasi die ersten Menschen waren im ganzen Gebäude, die sie gesehen haben, und haben sofort in ganz herrischer Art und Weise nach dem Telefon gefragt. Und zwar so in dem Stil von: „Yo, gimme me your fuckin‘ phone!“. Und da sind die Putzfrauen natürlich total erschrocken zurückgewichen und haben mich so völlig hilflos angeguckt. Ich habe mich dann natürlich entschuldigt. Und dann war es wohl so, dass in einigen Büros eben keiner am Tisch saß, die waren wahrscheinlich in der Mittagspause. Und da ist der Clan rein und hat eben angefangen zu telefonieren. Legendär lang her Das Zündfunk-Wu-Tang Clan-Interview von 1993 - inklusive Freestyle

Man muss dazu sagen, das war 1993, es gab noch keine Handys. Es gab also einen dringenden Bedarf an Telefonen.

Und es war auch unheimlich teuer, von den Hotels aus zu telefonieren, vor allem nach Amerika. Wir hatten eigentlich gar keine Möglichkeit zu telefonieren. Und ich hatte in England diese Unsitte angefangen: Leute, freut euch, wir gehen wieder ins Radio, da können wir wieder telefonieren. Damit habe ich ihnen die Radiointerviews schmackhaft gemacht. Und das hat sich dann so als Gewohnheit eingeschlichen.

Aber immerhin waren sie alle bei uns im Studio, alle neun Rapper. Darauf sind wir heute noch stolz.

Legendäre Geschichte, das ist danach nie wieder passiert, in keiner Radiostation der Welt.

Offiziell gibt es den Wu-Tang Clan immer noch, aber ODB ist gestorben, wie wir wissen. Hast Du noch Kontakt zu den einzelnen Mitgliedern?

Ja, natürlich. Ich habe eigentlich zu allen Kontakt. Und man darf das jetzt auch nicht so darstellen oder verstehen, dass die nichts mehr machen würden. Natürlich performt die Band noch als Band, und sie machen auch noch viel. Und es gibt in den USA auch die sehr erfolgreiche Hulu-Serie „Wu-Tang Clan - An American Saga“. Die jetzt auch in Deutschland erhältlich sein soll. Da geht es jetzt in die dritte Staffel. Das erzählt im Prinzip mit Schauspielern die Anfänge des Wu-Tang Clans.

Aus heutiger Sicht: Hättest Du immer noch lieber ZZ Top gehabt als den Wu-Tang Clan?

Natürlich nicht, ZZ Top wäre eine Katastrophe dagegen. Nein, war auch nur meine eigene Beschränktheit in dem Moment oder einfach die Angst vor dem Unbekannten. Ich war wie gesagt, als ich „Enter the Wu-Tang Clan“ zum ersten Mal gehört habe, weit davon entfernt zu diagnostizieren, dass dies ein legendäres Album werden wird.