Generator Podcast „Wirtschaft ist Care“- Warum unsere Ökonomie ein Update braucht

Amazon-Chef Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt. Sein Privatvermögen,

schätzt man, beläuft sich auf über 100 Milliarden Euro. Um diesen Betrag zur

erwirtschaften, müsste eine Altenpflegerin mit Durschschnittslohn in Deutschland

schätzungsweise 3 Millionen Jahre arbeiten. Diese enorme finanzielle Ungleichheit

ist nur eines von vielen Indizien für die Geringschätzung, die Care-Berufe in der

Wirtschaft erfahren. Seit Jahren stecken wir in einer Care-Krise, sagen viele

Feminist*innen - und die Konsequenzen spüren wir jetzt während Corona noch

deutlicher als zuvor.

Pflegenotstand, Fachkräftemangel und Klimakrise

Wir sehen zum Beispiel, wie wenig es braucht, um

Gesundheitssysteme überall auf der Welt vollständig zu überlasten. Wir lesen von

herunterrationalisierten Krankenhäusern, dem Pflegenotstand, dem

Fachkräftemangel und erfahren die Unvereinbarkeit von privater Fürsorge mit vielen

Berufen im Corona-Home-Office am eigenen Leib. Care-Theoretiker*innen warnen

deshalb schon lange vor den desaströsen Folgen unseres Wirtschaftens und den

gefährlichen Folgen der Unsichtbarkeit von Fürsorge. Sie kämpfen für eine

Transformation unserer Wirtschaft und für ein fürsorglicheres System. Statt um Geld,

Dax-Kurven oder Kredite, soll sich die Wirtschaft um Nachhaltigkeit und

Bedürfnisorientierung drehen. Die Konzepte dafür, sagen sie, sind schon da. Und

auch in Bezug auf die Klimakrise wird entscheidend sein, ob und wie wir sie

anwenden. Der Zündfunk Generator fragt danach, wie die Care-Revolution nach

Corona gelingen kann.

Mit einem Klick oben ins Titelbild könnt Ihr die Sendung anhören. Und hier könnt Ihr den kompletten Generator-Podcast abonnieren.