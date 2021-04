Die Macht männlicher Vornamen Im Job Frau Friedrich Wolf - privat einfach Simone

Das ist Friedrich. Frau Friedrich Wolf. 33 und weiblich. Seit über einem Jahr trägt sie nun schon ihren neuen, selbstgewählten Vornamen: „Idealerweise denkt wirklich jemand, ich bin 55 und männlich. Hätte ich jetzt so einen modernen amerikanischen Namen genommen, der männlich oder weiblich sein könnte, dann hätte das so ein bisschen die Power rausgenommen.“

Aber wie kam es dazu, dass aus Simone „Friedrich“ wurde? Alles begann mit einem Museumsbesuch. Ausgestellt wurden Werke einer Künstlerin des 19. Jahrhunderts, die ihre Bilder unter männlichem Pseudonym veröffentlichte, um in der damaligen Szene ernster genommen zu werden. Diese Geschichte lässt Simone nicht los. Sie möchte wissen, ob sie auch in der heutigen Gesellschaft mit einem männlichen Namen anders wahrgenommen würde.

Ist das dein Ernst?

Gedacht, getan: Kurze Zeit später ändert sie ihren Namen in jeglichen Berufsportalen, bittet die Unternehmens-IT ihre Emailadresse zu ändern und schreibt eine Rundmail an ihre Kolleg*innen. „Ich habe geschrieben, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt gerne Friedrich genannt werden würde. Und dass ich noch nicht weiß, wie lange ich das machen werde, ich es aber sehr schätzen würde, wenn es ernst genommen würde“, so Wolf. „Manche Leute haben es total gefeiert, haben gesagt, wow, ist ja mega. Andere fragten: Ist das dein Ernst? Das ist doch ein Witz. Und wieder andere haben mir ihre Unterstützung angeboten: Es sei bestimmt nicht einfach, wenn man sein Geschlecht wandelt. Das haben tatsächlich viele gedacht und das wäre ja auch okay. Aber da habe ich dann recht schnell aufgeklärt und gesagt: Nein, es ist bewusst nur der Name.“