Generator Podcast Wie wir den Klimawandel und dabei auch den Kapitalismus aufhalten

Wir können nicht mehr für den Klimaschutz tun, denkt doch mal an die Arbeitsplätze! Autofahren darf nicht teurer werden, das belastet das vor allem die Einkommensschwachen! Wir können nicht alle teures Biofleisch kaufen, so werden sozial Schwache zwangsvegetarisiert! Das sind beliebte Argumente aus konservativen Kreisen. Häufig sollen sie rechtfertigen, warum wir nichts gegen die Klimakrise unternehmen können – und nach wie vor prägen sie unseren Klima-Diskurs. Im Wahlkampf 2021 wurden die Spitzenkandidaten der Parteien zum Beispiel häufig gefragt, wer die teuren Klimaschutzmaßnahmen am Ende bezahlen soll, und wie viel Wohlstand wir für den Umweltschutz überhaupt opfern wollen.