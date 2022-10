Meinung Wie Superheldenfilme faschistische Ideologien verbreiten

Der Superheldenboom führt in den Faschismus, meint der Roman und Comic-Autor Alan Moore. Natürlich hat der Aufstieg der neuen Rechten viele Ursachen – doch in Teilen hat Moore Recht. Wie gefährlich sind die Geschichten von Batman, Homelander und Co.?

Diese Aussage schlägt ein wie Thors Hammer: Comic-Zeichner und Erschaffer der Watchmen- und V-Wie-Vendetta-Reihen Alan Moore behauptet, dass der Superheldenboom in den Faschismus führt. Moore begründet in einem Interview mit dem Guardian: „Bereits 2011 sagte ich, dass ich glaube, dass es ernste und besorgniserregende Folgen für die Zukunft hätte, wenn Millionen von Erwachsenen Schlange stehen würden, um Batman-Filme zu sehen. Weil diese Art von Infantilisierung – die eine Sehnsucht nach einfacheren Zeiten und unkomplizierten Realitäten ausdrückt – durchaus ein Vorläufer des Faschismus sein kann.“

Der Superheldenboom der letzten Jahre – Vorläufer des Faschismus?

Diese Comic-Reihe hat Alan Moore selbst geschaffen: Watchmen Steile These bei einer der wohl profitabelsten Ideen der Kino-Geschichte: dem Superheldenfilm. Wer sich die Liste der erfolgreichsten Blockbuster aller Zeiten ansieht, wird Zeuge einer beeindruckenden Hegemonie, die mit „The Dark Knight“ erst ihren Anfang nahm: 11 der erfolgreichsten 30 Filme sind mittlerweile Geschichten aus Comic-Vorlagen. Und drei der profitabelsten sechs sind Marvel-Filme: „Avengers Endgame“, „Avengers Infinity War“ und „Spiderman: No Way Home“. Allein diese drei Filme haben zusammen ein Einspielergebnis von 7,6 Milliarden Dollar. Und Superheldinnen und Superhelden erobern auch die Streaming-Dienste – fast jeden Monat werden seriell Geschichten über neue Figuren aus dem Comic-Universum erzählt.

Ein Weltbild, geschaffen für zwölfjährige Jungs

Aber zurück zu Comic-Veteran Alan Moore. Er begründet die faschistoiden Tendenzen vieler Superhelden-Geschichten so: Sie zeichnen ein Weltbild, das Comic-Zeichner in den 50er Jahren für zwölfjährige Jungs erschaffen haben. Unterkomplexe, unpolitische Storys, in denen das Gute stets über das Böse siegt. Eine Welt in Schwarz und Weiß. Dadurch, dass diese Geschichten kultureller Mainstream werden, würden wir abstumpfen und anfälliger für rechtspopulistische Märchen, meint Moore. Für einfache Erzählungen wie diese: Migrant*innen nehmen uns die Arbeitsplätze weg! Da ist diese Trans-Lobby, deren Ziel die Unterdrückung des weißen Mannes ist! Und diese Woke-Ideologie, die führt zum Untergang des Abendlands! Besonders erfolgreich, argumentiert Alan Moore, waren Superheldenfilme zum Beispiel in der Zeit, als Donald Trump Präsident war. Und er scheint es mit seiner Warnung ernst zu nehmen: Er selbst will nie wieder einen Comic zeichnen. Und schreibt jetzt lieber Kurzgeschichten.

Nein, Superhelden-Filme sind nicht die Hauptursache für Faschismus

Americas sexisest ass: Captain America Natürlich: Superheldenfilme alleine für den Aufstieg des Faschismus verantwortlich zu machen, ist zu kurz gedacht. Auch wenn in Deutschland nur ein Jahr nach dem „Marvel's: The Avengers“ die AfD gegründet wurde. Es wäre absurd, Superheldenfilme als Hauptursache für Wahlerfolge wie die von Giorgia Meloni in Italien oder der AfD in Niedersachsen zu identifizieren. Wer so etwas behauptet, meint auch, dass Ego-Shooter Serienkiller aus einem machen. Trotzdem gibt es Tendenzen und Parallelen zwischen faschistischer Ideologie und so manchem Superhelden-Streifen.

Die Parallelen zwischen Superheldenfilmen und Faschismus-Theorie

Zum Beispiel beim US-Amerikanischen Geschichtsprofessor Robert O. Paxton. Er erklärt Faschismus als nationalistische Strömung, die demokratische Freiheiten aufgibt und sich obsessiv mit dem eigenen Nieder- und Untergang beschäftigt. Und so kennzeichnet sich die faschistische Gesellschaft dann als Projekt, das: „mittels einer als erlösend verklärten Gewalt und ohne ethische oder gesetzliche Beschränkungen Ziele der inneren Säuberung und äußeren Expansion verfolgt.“ Auf die Handlung der Avengers-Filme lässt sich diese Definition erschreckend gut übertragen. Zentrales Trope ist hier die ständige Bedrohung des Untergangs der Welt – und gerettet werden kann sie nur durch die Superhelden.

Demokratische Strukturen oder gesellschaftliche Teilhabe sind Aliens und Schurken wie Thanos nicht gewachsen. Wichtiger ist, dass man Ironman und die anderen erstmal machen lässt. Und als die Avengers nicht mehr zu kontrollieren sind und Regierungen in „Captain America: Civil War“ versuchen, die Macht von Superhelden per Gesetzesentwurf unter demokratische Kontrolle zu bringen, wird das letztlich als grauenhafte Idee konstruiert, die am Ende nur zum Bürgerkrieg führt. Auch die für den Faschismus zentrale Konstruktion von Freund und Feind ist in den meisten Superhelden-Filmen stark ausgeprägt. Immer wieder werden Heldinnen und Helden mit Schurken konfrontiert – nur sehr selten (z.B. in Moon Knight) verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Diese klare Trennung ist auch ein Merkmal einer faschistischen Gesellschaft.

Auch im Faschismus sind Helden die Vorbilder

Er ist der dreihundertdrölfzigste Batman-Darsteller: Robert Pattinson Interessante Parallelen zwischen Faschismus-Theorie und Superheldenfilmen finden sich außerdem bei Kulturtheoretiker Umberto Eco. Ein zentraler Punkt laut Eco im Faschismus ist zum Beispiel die Idee, dass das Leben der permanente Krieg mit dem Feind sei. Was zu einer Unvereinbarkeit des angestrebten Triumphs mit dem ewigen Krieg führe. So ähnlich läuft das auch bei Marvel oder DC: Immer wenn ein Schurke besiegt ist, erwacht irgendwo der nächste – sonst gäbe es ja keine Fortsetzung und keine spannenden Kämpfe mehr zu sehen. Gleichzeitig werde im Faschismus laut Eco jeder dazu erzogen ein Held zu werden, für die Schwachen bleibe kein Platz in den Geschichtsbüchern. Worte, die auch Batman in der Dark-Knight-Trilogie in den Mund nimmt. Er sagt: „Ein Held kann jeder sein. Sogar ein Mann, der etwas so Einfaches tut, wie einem kleinen Jungen einen Mantel um die Schultern zu legen!“ Häufig bleibt den Nebencharakteren – also denen die keine oder weniger Kräfte haben – in vielen Superhelden-Filmen aber nur die Möglichkeit, sich selbst zu opfern und so wenigstens den Heldentod zu sterben. Noch eine Parallele zu Ecos Faschismus-Theorie.

Nicht alle Superheldengeschichten haben faschistische Tendenzen

Trotzdem hat nicht jede Superheldengeschichte faschistische Tendenzen.. Einer der jüngsten Marvel-Filme „Spiderman: No Way ome“ hat zum Beispiel vorgemacht, wie man die Grenzen zwischen Freund und Feind verwischen lassen – und trotzdem eine spannende Geschichte liefern kann. Hier bekommt Spiderman nämlich plötzlich ein Herz für seine früheren Erzfeinde – und es zeigt sich, dass die gar nicht so böse waren wie gedacht.

Homelander und Queen Maeve in "The Boys" Oder die erfolgreiche Superhelden-Serie „The Boys“. Die erzählt zwar auch von Menschen mit Superkräften, aber ganz anders. Nämlich aus der Sicht von normalen Menschen. Die mit Schrecken auf eine Welt blicken, in der man wildgewordenen und privatwirtschaftlich kontrollierten Superhelden huldigt. Die angeblichen Helden führen sich hier – mit Verlaub – wie Arschlöcher auf. Nur ein Konstrukt eines geld- und machtgierigen Konzerns, der ziemlich faschistoid nach einer totalitären Hegemonie strebt. Und mit Homelander hat man dazu eine Figur geschaffen, die wirkt wie ein „Proud Boy“ im Superhelden-Kostüm. Er vereint alle Facetten der super-konservativen, klerikalen neuen Rechten in Amerika. Und ist oben drein die mächtigste Figur der Serie.

Ein Ende des Superheldenbooms ist nicht in Sicht