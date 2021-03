Musikprotest Wie sich Würzburger Anwohner*innen mit Zirkusmusik gegen Anti-Corona-Demos wehren

Irgendwann war es Anna zu viel. Fast jede Woche zieht er an ihrem Haus vorbei, ein Demonstrations-Tross, der so klingt: "Friede, Freiheit, Demokratie! Friede, Freiheit, Demokratie!" Für Anna, die eigentlich anders heißt, aber hier anonym bleiben möchte, ist schnell klar, dass sie gegen diese Rufe etwas unternehmen muss. Im Interview erzählt sie: "Dann hab ich eben auf meinem Instagram-Kanal einen Post gemacht: 'Leute, was können wir denn machen?' Und dann hatte jemand die Idee, dass man vielleicht Lautsprecher ans Fenster stellt. Aus der Nachbarschaft kamen ganz viele Antworten: 'Ja, lass uns was machen'." Die Geburt einer Idee.

Corona-Demos mit Zirkus-Musik im Hintergrund gehen auf TikTok viral

Auf Annas Instagram-Seite "Grobmühl_Dings", benannt nach dem Würzburger Stadtteil Grobmühl, planen Anna und andere Menschen aus der Nachbarschaft, die Demonstrant*innen mit lauter Musik aus den Fenstern zu beschallen: "Die Sache, die wir uns überlegt hatten, ist folgende: Jeder, der irgendwie bewegliche Anlagen hat, ob das eine Anlage ist oder ein Bluetooth-Lautsprecher, rückt die irgendwie ans Fenster. Einer hat sich mit einem Bluetooth-Lautsprecher auf den Balkon gestellt und die Ärzte mit 'Schrei nach Liebe' abgespielt, andere haben Zirkus-Musik gespielt, 'Entrance of the Gladiator' oder Benny Hill, The Locals lief auch mit einem Song." Besonders die Zirkus-Musik produziert erstaunliche Bilder, und bringt auch das Internet zum Glühen.

Anwohner Simon teilt ein Video vom Demonstrationstross, der zu alberner Musik durch die Straßen Würzburgs zieht auf TikTok – und geht so viral. Bis zu 200.000 Aufrufe erzielt Simon mit diesem Video. Er selbst kann das immer noch nicht fassen, wie er uns im Interview erzählt: "Ich hab es selber gar nicht verstanden. Ich hab ja nichts besonders gemacht. Im Gegenteil, ich konnte mich nicht mehr länger zusammenreißen." Seit seinem Erfolg auf TikTok bekommt Simon stündlich Nachrichten auf sein Handy. Positiv wie negativ. "Mir wurde auch schon mit einem Anwalt gedroht, da ich ein Bild von einer ihrer Demos auf meiner Instagram-Seite hatte, welches ihnen nicht gefallen hat. Da hieß es, dass ich das löschen soll."

"Der Gegenprotest will uns in die rechte Ecke drücken"

Die Demonstrationen, die fast täglich durch Würzburg ziehen, werden hauptsächlich von der Gruppe "Eltern Stehen Auf" organisiert. Ich frage nach. Wie sehen sie die Musikproteste gegen ihre Veranstaltungen? Anruf bei Rosi vom Orga-Team: "Also wir werden ja von Anfang an von der Antifa begleitet", erzählt sie. "Die Antifa hat sich das zur Aufgabe gemacht, zu versuchen, uns zu unterdrücken." Rosi stört vor allem, dass der Gegenprotest ihre Organisation in die rechte Ecke drücken will. Und dennoch: "Eltern Stehen Auf" setzen sich für eine Beendigung der Corona-Maßnahmen ein. Und solche Demos haben in der Vergangenheit nun Mal auch Rechte, Neonazis, QAnon-Anhänger*innen und AfD-Politiker angezogen.

"Die Unterstellung immer, dass man von Rechten instrumentalisiert wird, das kann ich so überhaupt nicht unterstreichen und dieses Thema, dass irgendwo ein QAnon-Zeichen ist, das kennt man aus Berlin. Ich war selbst in Berlin und das war die kleinste Minderheit. Ja, die Presse kann sich weiter darüber zerrupfen, ich werde weiter auf die Straße gehen für mein Kind. Punkt. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen." Rosi und die anderen Demonstrationsteilnehmer*innen sind davon überzeugt, dass die Maßnahmen schädlicher sind als der Lockdown, vor allem für die Kinder. Deshalb fordern sie ihr sofortiges Ende. Und sie beklagen, dass die Gegenproteste mittlerweile auch gewaltsame Formen angenommen haben.

Eine Protestform, die auch bundesweit ein Mittel des Widerstands wird

"Eine Teilnehmerin wurde mit Katzenkot beschmissen und dazu muss man sagen, diese Teilnehmerin hatte ein kleines Kind vorne an der Brust in der Trage. Wurde leider nicht erwähnt. Das sind halt Themenbereiche wo man sagen muss: Jetzt ist hier Schluss, liebe Antifa". Auch Anna und Simon gehen bei solchen Aktionen nicht mehr mit. Aber die Argumente von "Eltern Stehen Auf" können sie trotzdem nicht nachvollziehen.