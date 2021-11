Von Britney bis Küblböck Warum wir unseren Blick auf die Stars der Nullerjahre überprüfen müssen

„Also, ich bin der Daniel, ich komme aus Eggenfelden, das ist eine Kleinstadt in Niederbayern, ‘ne coole Stadt, und jetzt bin ich da.“ Jetzt ist Daniel da. Eckige Brille, lange Haare, Schlaghose. Daniel Küblböck stellt sich 2002 beim Casting für die allererste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ dem Urteil von Dieter Bohlen & Co., das da lautet: „Du hast ganz ehrlich eine Schraube locker. Du bist weiter.“

Daniel Küblböck erreichte Platz drei. Und polarisierte: Es gab die Fans, die „Faniels“, und jene, die Küblböck verachtet haben. Der Journalist und Filmemacher Tom Ehrhardt erinnert sich noch an den Grundtenor der Schlagzeilen: „‘Wenn schwul, dann soll er sich doch wenigstens benehmen. Das muss man ja Leuten nicht auf die Nase binden.‘ ‚Was ist denn das? Ist das jetzt eine Frau oder einen Mann?‘ Dieses ganze Gelaber, bei dem man dachte, lass diesen Menschen doch einfach mal in Ruhe! Und insbesondere jetzt, im Nachhinein, wenn man da noch mal hinguckt: Der war 17!“

Daniel Küblböck - eine wichtige queere Figur

Warum nun aber der Blick zurück? Fast zwei Jahrzehnte nach dem Blitzlichtgewitter und schnellen Casting-Ruhm? Tom Ehrhardt erklärt: “Daniel Küblböck war eine wichtige queere Figur für Deutschland auch im Rückblick, weil er sich damals keine Gedanken gemacht hat darüber, wie er sich gibt. Er hat einfach gesagt, so bin ich, war sehr, sehr selbstbewusst, hat sich eigenständig geoutet. Daniel ist die erste eigenständig geoutete queere Personen, die einen Nummer-Eins-Hit in Deutschland hatte.“ Viele seiner Fans seien ihm auch deshalb so wahnsinnig treu geblieben, weil sie es nicht vergessen hätten, wie er dafür gesorgt hat, „dass Menschen, die wir gerne als Randgruppen bezeichnen, in den Fokus gerückt hat und gesagt hat: ‚Wir sind Teil der Gesellschaft, wir sind einfach mittendrin mit dabei‘“, so Erhardt weiter.