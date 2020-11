Outing am Arbeitsplatz Wie sich Sam als trans Mann bei Siemens outete - und die Kolleg*innen cool damit waren

Sam ist in einem Dorf in Brandenburg aufgewachsen. War schon immer in Jungsklamotten unterwegs. Sam – diesen Spitznamen gibt sich Anna schon zu Schulzeiten. Eine Bluse hat sie genau einmal getragen. Bei ihrer Jugendweihe. Der Mutter zuliebe. Im Frauenbasketballteam von den Gegnern gern mal als Kampflesbe beschimpft.

Sam hat versucht, sich das nie zu sehr zu Herzen zu nehmen: "Ich wusste ja, dass ich nicht lesbisch bin. Das ist an mir vorbeigeflogen. Was natürlich unangenehm ist, wenn man ein männliches Erscheinungsbild hat und dann auf die Mädchentoilette geht. Deswegen hab ich mir immer angewöhnt, mit einer Freundin auf Toilette zu gehen, dass ich mich dann eher in ein Gespräch vertiefen kann und mich ablenken kann und nicht so auf die Blicke achten muss."

Outing am Arbeitsplatz

Abgesehen von der unangenehmen Toilet-Situation kann sich Sam seit Grundschulzeiten auf einen großen engen Freundeskreis verlassen, der mit Annas Wunsch, ein Junge zu sein, nie ein Problem hatte. Aber vielleicht ja die Kolleg*innen bei Siemens? Ihrem Arbeitgeber? Doch im April 2015 gibt es dann kein Zurück mehr. Die erste Hormonspritze. Sam sucht das Gespräch mit der Abteilungsleiterin und erklärt sich.

"Ich habe ihr in wenigen Sätzen erklärt: Ja, ich fang jetzt eine Hormontherapie an, weil ich mich halt nicht als Frau fühle, sondern eher männlich und ich würde das angleichen wollen, eventuell auch eine OP, und ich möchte meinen Namen ändern lassen. Dann fängt sie einfach an zu lachen. Hab mich voll erschrocken. Ja, ich weiß, konnte ich mir schon denken. Klar, mach das! Hihi. Dann war die Sache damit erledigt."

"Und wie nennen wir Dich jetzt?"

Sam wiederholt das Outing im nächsten Team-Meeting. Kopfschüttelndes Unverständnis, betretenes Schweigen – irgendwie sowas erwartet man da doch jetzt, oder? Aber auch hier kommt es anders. Besser: "Es ist genau das Gegenteil passiert. Es kam eine Menge Anerkennung rüber, auch viel Dankbarkeit, dass ich die Geschichte so offen teile und wirklich alles erzähle. Mein einer Kollege ist Pragmatiker. Und so fragte er nur ganz pragmatisch: Wie nennen wir Dich ab jetzt? Dann hab ich gesagt: Sam, bitte. Was ich gelernt habe mit dem Outing: Je offener man damit ist und schamlos jede Frage beantwortet, die es zu diesem Thema gibt, dann kann sowas wie Diskriminierung gar nicht passieren. Zumindest in meinem Fall nicht."

Eine Transformation – die hat sich nicht nur bei Anna zu Sam vollzogen, sondern scheinbar auch bei seiner Firma. Tatsächlich forciert Siemens seit 2014 seine D&I-Aktivitäten, die Abkürzung für Diversity and Inclusion. An allen Firmen-Standorten sind mittlerweile Berater installiert, die Mitarbeiter*innen unterstützen und Ratgeber sind etwa bei Fragen zum Coming Out am Arbeitsplatz. Sam ist inzwischen selber kollegialer Berater und betreut aktuell auch eine trans Kollegin bei Siemens in Berlin. Siemens hat offenbar verstanden: eine diverse Mitarbeiterschaft bringt verschiedene Blickwinkel in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft und Weltwirtschaft. Diesen Gedanken gehen aber noch nicht alle Mitarbeiter bei Siemens mit.

Wir brauchen mehr solcher Happy Ends

"Klar gibt’s Kommentare nach dem Motto: Weniger Geld dafür ausgeben und lieber was gegen Stellenabbau machen. Und warum ist Sexualität von Mitarbeitern plötzlich so wichtig. Das interessiert ja keinen, geht doch um Technik. Kommt auch vor. Aber großes Lob auch von meinen Kollegen, die diese Leute einladen zum Gespräch. Hätten Sie Lust, das noch mal en detail im Telefonat zu klären. Mit den kritischen Kollegen in Kontakt zu gehen, sie aus dem Schatten zu ziehen."

Wer jetzt auf den ultimativen Anfeindungsmoment von homo- oder transphoben Mobbing-Moment in der Geschichte von Sam wartet – den muss ich an dieser Stelle enttäuschen. Es gibt ihn nicht. Schön, dann war das jetzt einfach mal ein erfreulicher Beitrag zum Thema Outing am Arbeitsplatz.