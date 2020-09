Zum 50. Todestag von Jimi Hendrix Wie Rock zum Genre der Weißen wurde

Die überwiegende Mehrheit der Rockbands besteht aus weißen Männern - afro-amerikanische Bands wie die Bad Brains oder Living Colour sind die Ausnahme. Warum ist das so, obwohl Jimi Hendrix - der allgemein als der größte Rockgitarrist aller Zeiten gilt - ein Afro-Amerikaner war? Der amerikanische Kultursoziologe Jack Hamilton hat 2016 ein Buch über dieses Thema geschrieben: „Just around Midnight - Rock and Roll and the Racial Imagination“, das sich auch mit der Rolle von Jimi Hendrix befasst: "In Nachrufen, die zu Hendrix‘ Tod 1970 erschienen sind, wiesen einige Autoren tatsächlich auf die Besonderheit hin, dass er ein schwarzer Mann war, der Rock and Roll Gitarre gespielt hat", sagt er. Niemand habe so über Chuck Berry gedacht, als der zehn Jahre zuvor das Gleiche getan hatte. In den Sechziger Jahren habe sich also die Perspektive verschoben: "Rock and Roll wurde als etwas gesehen, das weiße Menschen tun. Schwarze Menschen wurden damit aus der Definition von Rock and Roll hinausgedrängt und aus dem, was dann allgemein Rockmusik genannt wurde."

In den Gründerjahren des Rock and Roll war das tatsächlich noch anders. Es gab ebenso viele schwarze wie weiße Stars: Little Richard, Bo Diddley oder Chuck Berry standen mehr oder weniger gleichberechtigt Elvis Presley, Buddy Holly und Carl Perkins gegenüber. Und auch der Begriff, was musikalisch unter Rock and Roll zu verstehen war, war viel weiter gefasst. Jack Hamilton schreibt dazu: „In der ersten Hälfte der Sixties war Rock and Roll eine Musik jenseits der Hautfarben. Sogar die Musik von Gruppen wie Diana Ross & The Supremes wurde als Rock and Roll bezeichnet. Als Sam Cooke 1964 ermordet wurde, wurde er in den Nachrufen oft „Rock and Roll Sänger“ genannt.“

Rockmusik wird umgewertet: von Unterhaltung zu Hochkultur

Dass der Rock and Roll, der nun immer häufiger Rockmusik genannt wird, den Afro-Amerikanern in den Sixties entgleitet, man könnte auch sagen: weggenommen wird, liegt an einer Umwertung der Musik durch die Presse und junge Intellektuelle, sagt der Kultursoziologe Jack Hamilton: "Ab Mitte des Jahrzehnts stellte man die Rockmusik immer mehr als Kunstform aus, nicht mehr als Tanz- oder Unterhaltungsmusik." Diese Zuschreibungen hätten in erster Linie weiße Musiker betroffen. Die größten Stars seien damals die Beatles und Bob Dylan gewesen. Jack Hamilton erzählt: "In manchen Szenen wurden die Beatles und Dylan ganz ernsthaft als Hochkultur wahrgenommen.“

Und in diese Welt platzt 1967 Jimi Hendrix. Er wird gemanaged vom Briten Chas Chandler, einst Mitglied der Animals. Chandler stellt ihm mit Noel Redding und Mitch Mitchell zwei weiße Begleitmusiker zur Seite. The Jimi Hendrix Experience ist also zu zwei Dritteln weiß, als sie beginnt, von London aus die Welt zu erobern. Und die Band hatte am Anfang vor allem weiße Fans in Europa. Dass Jimi Hendrix aber in einer afro-amerikanischen Musiktradition steht, dass Blues und Rhythm and Blues die Grundlagen seines Sounds sind, wird gerne übersehen.

In den 1970ern zieht sich der Blues aus der Rockmusik zurück

Auf den Blues haben sich damals auch viele britische Bands bezogen, von den Stones bis Led Zeppelin. Musik, die ihren Ursprung im von der Sklaverei geprägten Süden der USA hat. Aber erst weiße Engländer machen den Blues weißen Teenagern auf der ganzen Welt schmackhaft. Doch schon im Todesjahr von Jimi Hendrix 1970 zieht sich allmählich der Blues aus der Rockmusik zurück. Vom Vorbild Hendrix bleibt nur der laute, verzerrte, heavy Sound übrig.

Der Sound wird für afro-amerikanische Musiker unattraktiver

Das Kapern des Rock and Roll durch die Weißen macht den Sound für afro-amerikanische Musiker immer unattraktiver. Das bleibt natürlich auch damals schon nicht unbemerkt, wie Jack Hamilton für sein Buch „Just around Midnight“ recherchiert hat: "Natürlich gab es zu diesem Thema auch schon in den Sechziger Jahren sehr erregte Diskussionen. Aber die haben sich immer sehr schnell weg entwickelt von der eigentlichen Musik, drifteten mehr in Richtung ´Rassismus in der Popkultur der amerikanischen Gesellschaft‘. Man landete immer wieder in Diskursen über Black Power oder Black Cultural Nationalism."

Und Jimi Hendrix wird nach seinem Tod eher von den Weißen in ihren Rock-Kanon eingemeindet. Allerdings werden seine Songs später viel seltener gecovert als etwa die von Dylan und den Beatles. Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Gitarrist geraten ihm dabei zum Nachteil. Wer einen Hendrix-Song nachspielt, kann eigentlich nur verlieren. Besser als der Meister selbst kann auch 50 Jahre später immer noch keiner spielen.