Spotify und Co. Wie Musikstreaming kleine Künstler benachteiligt

Das gleiche Bild zeigt sich bei kleineren Labels. Bayern 2-Moderator Jay Rutledge betreibt in München das Label Outhere Records . Er sieht die Aufnahme-Qualität von Bands in Gefahr: "Ich glaube, man wird sehen, dass man keine qualitativ hochwertige Produktion mehr wirklich macht, einfach weil das Geld nicht da ist.“

Das kleine Münchner Label Outhere Records hat sich auf Musik aus Afrika spezialisiert. Laut Jay Rutledge müssen selbst etablierte Künstler aus Ghana oder Nigeria, wenn sie auf Streaming-Portalen wie Spotify vertreten werden wollen, mit weniger Geld rechnen. Denn auch sie sind gegen die etablierten Player eher klein. Und früher oder später müssen sie dorthin, denn auf physische Tonträger ist kein Verlass mehr: "Wenn du 100 CDs irgendwo hinschickst, dann werden die auf Läden verteilt und die Hälfte kommt irgendwie zurück oder nicht zurück. Es ist sehr riskant, was diesen ganzen physikalischen Markt angeht und das meiste, was man noch verkauft, verkauft man dann auf Tour."

Spotify nimmt nicht detailliert Stellung

Ist ein Künstler-Leben ohne Förderung möglich?

Die Lage ist also ernst für die kleinen Künstler*innen. Momentan ist der einzige Ausweg für viele eine kulturelle Förderung aus öffentlichen Mitteln. Wolfgang Müller will aber eine Welt, in der Streaming und ein musikalisches Leben ohne Förderung geht: "Es gibt durchaus auch Möglichkeiten zum Beispiel über Hörerbudgets zu arbeiten. Das heißt, wenn jetzt ein Hörer zehn Euro mitbringt und nur mich hört den ganzen Monat, nichts anderes, dann krieg ich die zehn Euro, weil er das Budget, was er mitbringt, auf mich verteilt. Es wird nicht mehr mit der ganzen Welt ins Verhältnis geteilt, sondern nur noch auf die Leute, die er hört. Und das würde dieses massive Ungleichgewicht schonmal ziemlich ins Wanken bringen. Nur die Großen haben natürlich kein Interesse daran, weil sie da Einkommensverluste hätten."