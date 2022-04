Fakes enttarnen Warum immer mehr Privatleute Daten aus dem Krieg gegen die Ukraine auswerten

Der Krieg gegen die Ukraine tobt auch in den sozialen Netzwerken. Aber was zeigen die Bilder, die uns erreichen, wirklich? Dieser Frage gehen Geheimdienste und Journalisten nach – aber auch immer mehr Privatleute.

Es ist nur ein kurzes Video, das Ende März in einem Twitter-Post des russischen Außenministeriums auftaucht. Zu sehen ist ein Reporter, der auf Arabisch in die Kamera spricht. Im Hintergrund steigen Männer aus einem Krankenwagen, offenbar ukrainische Soldaten. Dazu schreibt das russische Außenministerium: „Dieser ‘Uuuups’-Moment, wenn die Wahrheit ans Licht kommt – sogar in den Mainstream-Medien. On Air.“

Der Vorwurf Russlands: Die Ukraine würde im Kampfeinsatz Krankenwagen zur Tarnung des Militärs nutzen. Das gilt als Kriegsverbrechen. Das Video wird tausendfach geteilt. Ist da was dran? Für den Investigativ-Journalisten Ben Heubl und seine Kollegen ist dieses Video der Anfang einer großen Spurensuche. „Die Bilder scheinen vom arabischen Nachrichtendienst Al Jazeera zu stammen und zeigen bewaffnete Männer, die aus einem Van mit einem roten Kreuz steigen“, sagt Heubl. Können wir diesen Bildern trauen?

Ben Heubl arbeitet beim SRF, dem Schweizer Radio und Fernsehen. Er will mit seinem Recherche-Netzwerk herausfinden, welche Bilder in diesem Krieg echt sind – und welche Desinformation oder Propaganda-Fakes. Das ist mühsam, aber er braucht dafür kaum mehr als seinen Computer.

„Wir nennen uns auch digitale Forensiker“

Der Journalist ist auf Open Source Intelligence, kurz Osint, spezialisiert. „Osint basiert auf jeglicher offenen Information, die wir aus dem Internet ziehen können“, erklärt Heubl. Sei es aus Blogs, den sozialen Medien, Fotos, Metadaten oder zum Beispiel auch Satellitenbildern. „Und wenn wir die Informationen richtig bündeln und richtig zusammenschrauben, kommt am Ende eben Geheiminformation oder ‘Intelligence’ raus.“ Mithilfe von öffentlich zugänglichen Tools und Quellen untersuchen sie also den Datenwust aus dem Krieg. „Wir nennen uns auch digitale Forensiker“, sagt Heubl.

Beim Video mit den Soldaten im Krankenwagen funktionierte das so: Als Erstes nutzten die Journalisten spezielle Programme, um das Video zu übersetzen und den Reporter zu identifizieren. Danach werteten sie Metadaten, Wetterdaten und andere Quellen aus. Das Ergebnis: Das Video wurde wahrscheinlich Ende März aufgenommen. Wo, das zeigen umgekehrte Bildersuchen und eine Recherche auf Google Street View: Das Video stammt aus einem Wohngebiet in der Nähe von Kiew. Und zu sehen sind darauf tatsächlich ukrainische Soldaten.

„Wir haben uns auf die Soldaten konzentriert und diese genau in dem Bildmaterial analysiert: Sie sind wirklich bewaffnet“, sagt Heubl. Dann hätten sie sich auf einen der Soldaten fokussiert, der auch in einem Video einer großen internationalen Zeitung zu sehen war. „In diesem anderen Video sehen wir ihn bei der Evakuierung einer alten Frau“ – ein Indiz dafür, dass auch das Video mit dem Krankenwagen eine Evakuierung zeigen könnte, und eben keinen Kampfeinsatz. Das belegt dann auch eine längere Version des Videos, die Ben Heubl und seine Kollegen bei der Recherche finden. Darin spricht der Reporter von Al Jazeera nämlich auch von einer Evakuierung. Aber genau diesen Teil hat das russische Außenministerium weggeschnitten – wahrscheinlich ganz bewusst.

Fazit: „Es handelt sich wirklich um ein Video, das ukrainische Soldaten zeigt, aber der Post des russischen Außenministeriums ist irreführend“, fasst Heubl zusammen. Denn zu sehen seien wahrscheinlich nicht Soldaten, die getarnt Krieg führten, so der Journalist: „Es geht um eine Evakuierung, die begleitet wurde von ukrainischen Soldaten.“

Tausende Freiwillige leisten akribische Detektivarbeit

Diese akribische Detektivarbeit am Computer machen nicht nur Journalisten. Im Netz dokumentieren tausende Freiwillige sämtliche Konflikte und Proteste in der Welt. Einer dieser Hobbydetektive ist Kyle Glen aus Wales. Eigentlich hat er einen ganz gewöhnlichen Job. Aber er betreibt schon seit 2014 den Osint-Account „Conflict News“. Zusammen mit seinen Mitstreitern verifiziert und veröffentlicht Kyle Glen Bilder und Videos aus Krisengebieten, zurzeit vor allem aus der Ukraine. Mittlerweile folgt fast eine halbe Million Menschen seinem Twitter-Account.

„Bevor ich morgens anfange zu arbeiten, gehe ich normalerweise auf Twitter und auf Telegram und schaue nach, ob über Nacht etwas Wichtiges passiert ist“, erzählt Glen. „Gestern brannte zum Beispiel ein Öldepot im russischen Brjansk nahe der ukrainischen Grenze; die NASA hat ein tolles System, um Brände zu tracken.“ Das habe er genutzt und das Feuer in einem Industriegebiet gesehen. „Dann habe ich Kartenmaterial gecheckt und gemerkt, dass da auch eine Militärbasis ist. Ich konnte also sehr schnell genau sagen, wo der Angriff passiert ist.“

"Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, wenn man etwas entdeckt – vor allem, wenn es eine nützliche Information sein könnte, eine richtige Nachricht." Kyle Glen, ehrenamtlicher OSINT-Analyst

Das alles dauert nur ein paar Minuten – dann setzt Kyle Glen einen Post ab. Auch tagsüber, wenn er arbeitet, bleibt er über Gruppenchats mit anderen Analysten in Kontakt. Viele Recherchen funktionieren nur mit Schwarmintelligenz. Denn in der Community gibt es Experten für alles: für Weltregionen, für Waffensysteme und sogar für das Tracken von Oligarchen-Yachten. Die Osint-Community ist im Ukraine-Krieg extrem gewachsen: Die großen Kanäle auf dem Messengerdienst Discord verzeichnen Tausende neue Mitglieder.

„Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, wenn man etwas entdeckt – vor allem, wenn es eine nützliche Information sein könnte, eine richtige Nachricht“, sagt Glen. „Aber vor allem ist es einfach eine tolle Community: Die Freunde, mit denen ich sonst in den Pub gehe oder Fußball schaue, interessieren sich nicht wirklich für all diese Dinge.“ Er freue sich, dass er über seine Recherchen „einen Haufen neuer Freunde findet, die dieselben Interessen haben.“

Kriegsbilder gehen an die Psyche

In der ukrainischen Stadt Butscha bietet sich nach dem Rückzug der russischen Armee im April 2022 ein Bild des Grauens. Weil mittlerweile so viele Leute mitmachen, ist es oft schwer zu sagen, ob jemand ein Profi ist oder ein Anfänger. Da passieren auch mal Fehler. Aber auf die wird die Community in der Regel ziemlich schnell aufmerksam. Doch das Engagement hat auch Grenzen. Denn Kyle Glen und seine Mitstreiter verbringen einen Großteil ihrer Freizeit mit krassen Bildern – Bilder, die Zerstörung zeigen und Kriegsverbrechen. Und das geht an die Psyche.

„Wenn ich gestresst oder erschöpft bin, sind das Warnsignale“, sagt Glen. Er versuche dann, eine Pause zu machen. „Dieses Wochenende habe ich mir zum Beispiel freigenommen, war mit Freunden unterwegs.“ Das sei wichtig. „Die meisten von uns machen das als Hobby, wir werden nicht für unsere Arbeit bezahlt – das ist es nicht wert, sich damit die mentale Gesundheit zu ruinieren.“