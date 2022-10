Kunst aus Weilheim Das limitierte Album "Monoswamp" ist purer Jazz

So etwas kann auch nur in Weilheim entstehen: Der vom Tied & Tickeld Trio bekannte Jazz-Saxofonist Johannes Enders nimmt in drei Tagen im Atelier des auf der ganzen Welt verkaufenden Malers Reiner Heidorn ein Album auf. Und man kann die sehr schöne Musik nirgends streamen, so gut wie nicht auf Youtube schauen, es gibt sie nur auf Schallplatte und das auch nur dreihundert Mal. Reduktion, sagt mir Johannes Enders, ist dringend, geboten!