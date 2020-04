Seenotrettung Das Coronavirus ist keine Ausrede, um Geflüchtete auf dem Meer ertrinken zu lassen

149 Geflüchtete auf einem kleinen Schiff im Mittelmeer. Seit neun Tagen sind sie auf dem Boot des Rettungsschiffes „Alan Kurdi“ von der Seenotrettungsorganisation Sea-Eye zusammengepfercht. Bilder zeigen Menschen, Seite an Seite in Decken eingewickelt an Bord, den Wellen teils schutzlos ausgeliefert. Der zweite Offizier der Alan Kurdi, Lazlo Heise, erzählt von der schwierigen Lage, in der sie sich befinden: "Sie sehen die nahe Küste, sie sehen die Möglichkeit auf Rettung und Hilfe. Aber wir können nicht einfach hinfahren. Dieses Unverständnis sorgt dafür, dass sie Angst bekommen, dass ihnen nicht geholfen wird, dass sie Angst bekommen, sogar zurück nach Libyen geschickt zu werden."

Gleichzeitig verschlechtere sich die Lage auf dem Schiff zusehends, sagt Lazlo Heise: "Wir werden Hygiene und stressbedingte Probleme bekommen. Wenn das Wetter sich verschlechtert, werden die Wellen übers Deck schlagen, wir können die Menschen nicht unterbringen und Seekrankheit ist bereits jetzt ein Problem. Wir sind jetzt kaum in der Lage einen menschenwürdigen Alltag zu gewährleisten und mit jedem Tag wird es schlimmer."

Die Lage wird mit jedem Tag schlimmer

Vor der Küste Libyens hatte die Crew der Alan Kurdi die Geflüchteten aus Holzbooten gerettet, Menschen aus Bangladesch und Marokko, die über Libyen nach Europa fliehen wollten. Doch das Schiff findet keinen Hafen, die Regierungen von Malta und Italien lassen die Alan Kurdi nicht anlegen. Denn: Angesichts der aktuellen Corona-Lage seien die Häfen nicht sicher für Geflüchtete. Gordon Isler, der Vorsitzende von Sea-Eye ist entsetzt. Die Geflüchteten an Bord der Alan Kurdi kämen teils aus libyschen Gefangenen und Folterlagern – eine drohende Corona-Quarantäne in Italien oder Malta sei da ihr geringstes Problem: "Wir haben jemanden an Bord, der hat alle Finger gebrochen bekommen in einem libyschen Lager. Und wenn man dem jetzt erzählt, die Italiener lassen dich nicht an Land, weil sie Angst haben, dass du dich mit Corona ansteckst, was soll man da für eine Reaktion erwarten?"

Das deutsche Innenministerium rät von Rettungsmissionen ab

Auch das deutsche Innenministerium hatte Seenotretter*innen wie der Organisation Sea-Eye vergangene Woche von neuen Missionen abgeraten. Gordon Isler fragt sich, wer die Menschen jetzt retten soll, wenn niemand mehr Verantwortung übernehmen möchte: „Ich glaube, unsere Regierung hätte sich nicht entsetzt gezeigt, wenn wir da draußen 150 Touristen gerettet hätten, die vom Kreuzfahrtschiff gefallen wären. Man offenbart sich damit, dass eben nicht jedes Leben schützenswert ist, sondern nur bestimmte Menschen.“ Das deutsche Innenministerium schickt auf Zündfunk-Anfrage eine Stellungnahme. Darin heißt es, dass es „angesichts der starken Belastung der Gesundheitssysteme Maltas und Italiens aufgrund der Covid19-Pandemie derzeit keine Kapazitäten gebe, um zusätzliche Asylsuchende medizinisch zu betreuen und isoliert unterzubringen“.

Deshalb habe man auch die Alan Kurdi davor gewarnt, eine neue Rettungsmission zu starten. Der Grünen-Politiker und Fotograf Erik Marquardt kann das nicht nachvollziehen: "Am Ende ist es doch völlig absurd, dass man einfach einfordert, dass die Seenotrettung eingestellt wird, dass man also Menschen ertrinken lassen will, weil es in Corona-Zeiten logistisch schwierig ist zu regeln, in welchen Hafen sie fahren. Man kann doch Menschen nicht ertrinken lassen, damit sie nicht in schwierigen Situationen sind. Das finde ich wirklich widerwärtig."

Mittlerweile wird über die Alan Kudri verhandelt

Erik Marquardt beobachtet die Situation an den europäischen Außengrenzen seit sechs Wochen von Lesbos aus. Im Moment, sagt Marquardt, seien es nur ein paar dutzend Menschen pro Woche, die es überhaupt aus den Flüchtlingslagern in Libyen aufs Mittelmeer schaffen. Das Coronavirus sei keine Ausrede, diese Menschen nicht mehr zu retten: "Auch der eigenen Bevölkerung zu erzählen, es sei so gefährlich, dass man lieber Leute ertrinken lassen muss. Was ist das für eine Nachricht an Geflüchtete? Da soll ein Regierungschef doch mal auf dem Schlauchboot anrufen und der Mutter mit ihrem Kind erzählen, dass sie jetzt sterben muss, weil es für sie so gefährlich ist. Das passt doch auf keine Kuhhaut."

Und die Alan Kurdi, die nach wie vor auf hoher See treibt? Mittlerweile wird verhandelt, dass die Geflüchteten auf einen italienischen Frachter verlagert werden. Doch die Sea-Eye äußert sich auf Nachfrage pessimistisch, dass es zu einer schnellen Einigung zwischen Deutschland und Italien kommt. Politisches Geschacher, dass Crew und Geflüchtete an Bord nicht gebrauchen können.