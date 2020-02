Als Fan in der BTS-Army Wie es ist, wenn eine K-Pop Gruppe fester Teil deines Lebens

Seit eineinhalb Jahren vergeht kein Tag, an dem ich diese Stimmen nicht wenigstens einmal höre. Meistens in Form von Musik, aber auch in Interviews bei Jimmy Fallon zum Beispiel oder bei kleinen Spielen in ihrer eigenen Show namens: RUN BTS. Und es vergeht kein Tag an dem ich nicht wenigstens einmal lächle, weil ich diese Stimmen höre.

Ich bin ein Army. Ein Fan von BTS. Wahrscheinlich sogar mehr als das. Denn ich war schon öfter Fan von Bands, oder Sänger*innen, doch noch nie hatte ich eine so enge Beziehung zu Stars wie jetzt zu BTS. Die sieben koreanischen Männer in ihren Zwanzigern sind Teil meines Lebens geworden. So sehr, dass ich sogar einen Podcast über sie mache. Morgens nach dem Aufwachen: Mein erster Blick geht auf mein Handy und mit die erste App, die ich öffne, ist Twitter und das nur aus einem Grund: es könnte während ich geschlafen habe etwas von BTS gepostet worden sein. Zum Beispiel dieses Video, in dem einer der Jungs sehr schief Geige spielt:

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. 방탄소년단 반짝반짝 작은별 태형🎵⭐️💫 https://t.co/jiit3dr4Ra

Dass ich überhaupt Twitter habe, liegt nur an BTS. Twitter ist ihre Haupt-Social-Media-Plattform. Bevor ich Army geworden hat mich Twitter nie wirklich interessiert. Einer der Gründe warum BTS ein unglaublich große Fanbase haben, sind ihre Texte. Sie singen so oft darüber, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben und sie machen es uns auch vor: Sie kümmern sich immer um einander, zeigen sich lieb und aufmerksam, und als Fan denkt man: Genauso will ich auch sein. Für manche Menschen wirkt dieses Verhalten aufgesetzt. Zu perfekt, zu poliert, irgendwie unwirklich. Sie sagen es sei alles nur Image-Macherei und gespielt. Ich kann verstehen, warum man so denkt. Die Jungs wirken zu perfekt um wahr zu sein, sind in der Öffentlichkeit immer gut gelaunt und höflich. Doch in der koreanischen Kultur ist Höflichkeit oberstes Gebot. Sie wurden eben so erzogen.

Sie haben viele Menschen dazu gebracht, zufriedener mit sich selbst zu sein

BTS kommen von einem kleinen Label, ohne viel Geld. Sie wurden am Anfang in der Industrie nicht ernst genommen, haben sich durchgebissen und wirken deshalb so authentisch. Und so haben sie es nicht nur geschafft, aufgeklärte Menschen mit abgeschlossenem Studium, wie beispielsweise mich zu berühren, sondern sie wurden sogar als Redner vor die Vereinten Nationen geladen. Hier ein Ausschnitt aus der Rede, die sie dort gehalten haben: "Heute bin ich der, der ich bin, mit all meinen Fehlern. Ich habe es geschafft mich zu lieben, die Person die ich bin, die ich war und die ich hoffentlich einmal werde. Nachdem wir die Love-Yourself-Alben herausgebracht haben, haben uns außergewöhnliche Geschichten erreicht, von unseren Fans aus der ganzen Welt. Sie erzählen, wie unsere Botschaft ihnen geholfen hat ihre Schwierigkeiten im Leben zu überstehen und wie sie angefangen haben sich selbst zu lieben. Diese Geschichten erinnern uns jedes Mal an unsere Verantwortung."

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)' Official MV

Auch wenn für die Fans diese Rede schon Beweis genug ist, dass die Jungs das alles ernst meinen – für manche mag das kitschig klingen und schwer fake-verdächtig. Klar, wir wissen nie genau, was hinter verschlossenen Türen abgeht. Ich bin mir sicher, dass BTS Fehler haben und sich nicht immer perfekt verhalten. Doch sie sind Menschen, die Millionen andere Menschen dazu gebracht, zufriedener mit sich selbst zu sein. Und egal ob das ein Marketing-Trick ist oder nicht, das haben sie einfach erreicht.

Ein Army zu sein bedeutet, Freunde zu finden. Ich habe in dieser kurzen Zeit so viele andere Fans kennengelernt. Darunter auch Parnian, mit der ich zusammen den Podcast „K-Pop Pardon?“ gestartet habe. Durch unsere Zuhörer weiß ich, dass Armys unfassbar divers sind. Wir treffen uns bei organisierten Fan-Events, um die Geburtstage der Jungs gemeinsam zu feiern und immer wieder stellt man fest: Wir haben alle dieselben Vorbilder, dieselbe Begeisterung und verfolgen alle dasselbe Ziel: wir wollen gute Menschen sein. Klingt ein bisschen nach einer Art Religion, was? Naja, wir haben keine Schrift die uns vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben und bauen auch keine Prachtbauten. Es ist einfach wie eine große Familie, die auf der ganzen Welt verstreut ist.