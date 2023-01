Abschiebepolitik in Bayern "Hier wird eine kleine Familie zerrissen"

Ein Familienvater wird abgeschoben

Dünnwald findet: "Hier wird eine kleine Familie zerrissen." Denn Kamaras hochschwangere Frau bleibt zurück. Zusammen mit den zwei anderen gemeinsamen Kindern. Samba Bah ist ein Freund der Familie und engagiert sich als Aktivist gegen willkürliche Abschiebungen. Er sagt, die junge Mutter sei traumatisiert, in ihrer Situation ihren Mann zu verlieren: "She is on Trauma. Now she believes this kind of things can happen. She is in big big stress."

Willkür oder Kalkül?

Bei Nacht und Nebel

Bei Kamara schien der Staat es besonders eilig zu haben. Ursprünglich wurde der Abschiebetermin auf Donnerstag den 19. Januar festgelegt. Aber als wir Anfang dieser Woche den Fall recherchieren, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Wir erfahren, dass Kamara bereits nach Frankreich gebracht wurde. In der Nacht auf Mittwoch bekommen wir folgende Sprachnachricht von Samba Bah, dem Freund der Familie: "Good evening. I know it’s late, but here is the message from Chris Kamara. He is already now in Sierra Leone." Die Stimme klingt niedergeschlagen. Als Beweis, dass sein Freund wirklich nicht mehr in Europa ist, leitet er mir noch eine Sprachnachricht von Chris Kamara selbst weiter: "Thank you so much to everyone who fought for me."