Eine Nacht in Niederbayern Wie ein Drogentrip mit Rainer Langhans Fleetwod-Mac-Gitarrist Peter Green für immer verändert hat

Nach einem Konzert in München holen das 68er-Pärchen Langhans und Obermaier Peter Green mit zu ihrer Kommune in Niederbayern. Auf Drogen wird die ganze Nacht musiziert und konsumiert. Später machen Fleetwood Mac den Trip und die Kommune mit für den psychischen Verfall und Band-Ausstieg von Green verantwortlich.

Als 1979 das Album „In the Skies“ erschien, wurde dies allgemein als eine Art Wiederauferstehung des Fleetwood Mac-Gründungsmitglieds Peter Green gefeiert. Der Gitarrist hatte in den Jahren zuvor viel Zeit in psychiatrischen Anstalten verbracht, als Totengräber auf einem Friedhof gearbeitet und sich auch sonst ziemlich zurückgezogen. Aber mit „In the Skies“ zeigte er der Welt, dass er immer noch bezaubernde Musik machen konnte. Das hatten ihm die meisten nicht mehr zugetraut, nach dem dramatischen Schlüsselerlebnis, das Green nach einem Konzert in München hatte. Der damalige Co-Gitarrist Jeremy Spencer erinnerte sich daran 2009 in einer BBC-Dokumentation: „Als wir am Münchner Flughafen auftauchten, sind plötzlich diese Leute aufgetaucht: Ein sehr schöne Frau in einem schwarzen Samt-Mantel und ein Typ, der mit seiner Nickelbrille wie John Lennon ausgesehen hat. Sie haben Pete da getroffen, als ob sie sich verabredet hätten.“

Trippen und Musikmachen in der Highfisch-Kommune in Niederbayern

Diese Leute waren Uschi Obermaier und Rainer Langhans, 1970 das Vorzeigepaar der deutschen Gegenkultur. Und Langhans konnte die Begegnung mit Peter Green bei einem Interview 2016 nur bestätigen: „Das stimmt alles. Wir haben das immer gemacht mit Gruppen und so weiter. Wir haben die eingeladen und haben gesagt: `Kommt! Trippen, Musikmachen`. So wie man das halt macht. Mehr war nicht.“

Zum Musikmachen und "Trippen" - also zum Feiern mit der halluzinogenen Droge LSD - holten Langhans und Obermaier den Musiker nach dem Konzert in München ab und fuhren dann gemeinsam mit ihm zum Sitz ihrer sogenannten "Highfish Kommune" in Niederbayern, zwischen Moosburg und Landshut. "Kronwinkl hieß das", erzählt Spencer in der BBC-Doku weiter. "Und das war so’n kleines Schlösschen, kleine Kapelle noch dazu und ein großes Gut drumrum, völig verwildert. Und da haben wir dann eben unsere Trips genommen.“ Schon damals waren Obermaier und Langhans den übrigen Fleetwood-Mac-Mitgliedern nicht geheuer. Auf den eher proletarisch geprägten Mick Fleetwood wirken die schicken Edel-Hippies wie aus einer anderen Welt. "Da war definitiv Geld im Spiel", erzählt er in der Doku. "Die waren irgendwie so deutsch-aristokratisch."

Tape-Aufnahmen von der Musik-Session auf LSD sind verschollen

Rainer Langhans und Uschi Obermaier 1969 in München.

Rainer Langhans wird erst aus der Presse erfahren, dass man ihn mitverantwortlich macht für die psychischen Probleme Peter Greens und für seinen Ausstieg bei Fleetwood Mac. „Irgendwann hat der englische Rolling Stone eine Titel-Story gemacht über Fleetwood Mac", erzählt er uns im Interview. "Und da hab ich das erste Mal darin gelesen: `Damals waren da so Jet-Set-Nazis`. So haben die das darin erzählt. Und da hab ich gedacht: `Das sind WIR! Das waren WIR!'“

In der verhängnisvollen Nacht im März 1970 werden aber nicht nur Trips eingeworfen. Es wird auch Musik gemacht, wie Langhans erzählt: "Wir hatten ja unten natürlich im Keller eine größere Anlage stehen, und dann haben wir da halt mit Peter gejammt. Es gibt auch ein Band davon. Das ist aber nie wieder gefunden worden - großes Geheimnis! Peter sagt ja bis heute: Da ist die Musik drauf, die eigentliche Musik!" In der BBC-Dokumentation sagt Green über die Session tatsächlich: "Das war großartig. Irgendjemand hat es aufgenommen und mir das Tape gegeben." Diese Aufnahmen tauchen jedoch nie wieder auf. Dafür erhält Fleetwood Mac am nächsten Tag einen angeblich psychisch schwer beschädigten Peter Green zurück. Bassist John McVie jedenfalls schimpft in der BBC-Doku auf die deutschen "Mistkerle" und hält das Ereignis für eine Wegscheide der Bandgeschichte.

Green laut Langhans vorher schon unzufrieden

Peter Green verlässt Fleetwood Mac wenig später. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Ob die Nacht in Kronwinkl nun entscheidend war für seine anschließenden Probleme oder ob ihm das Erlebnis die Augen geöffnet hat - wie Rainer Langhans glaubt - wir können Peter Green leider nicht mehr danach fragen: "Wie wir natürlich alles hinterher, erst ganz spät erfuhren: Dass Peter mit dieser ganzen Popstar-Nummer hochunzufrieden war und schon aussteigen wollte. Wir waren eine Kommune. Das konnte er sehen. Und das war für ihn so überzeugend, dass er danach gesagt hat: Ich möchte so leben und so Musik machen - und nicht immer diesen Popstar-Scheiß“