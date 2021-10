Platten doppelt so teuer Wie der Brexit britische Indie-Labels vom Rest Europas trennt

Stellen Sie sich einen imaginären Thriller vor. Mit mysteriösem Plot voller unerklärlicher Begebenheiten und kodierter Nachrichten auf Tonbändern, die sich selbst vernichten. In genau so einem Film fand sich Christian Spoo aus Wuppertal wieder, als er über Fay Hallams Website die LP „Modulations“ bestellte. „Ja, es dauerte erst mal eine Weile, bis überhaupt was kam, und dann bekam ich so'n Zettel, ich möge mich zur Postdienststelle bewegen, denn da sei irgendwas im Busch, irgendwas schiefgelaufen“, erzählt Spoo. „Dann bin ich da hin, und der Mensch hinter dem Tresen sagte mir, dass ich 19 Euro Zollgebühr zahlen müsste. Das war ungefähr so viel, wie die Platte gekostet hat.“ Genau das habe er dann gemacht, sei auch zufrieden mit der Platte. Aber hätte er vorher gewusst, dass sie ihn nochmal 19 Euro mehr kostet, hätte er sich das sehr gut überlegt.

Zoll-Gebühren für britische Platten

Christian Spoo hat das mittlerweile schon zwei oder drei Mal erlebt: „Es ist völlig unvorhersehbar, ob der ausliefernde Betrieb von mir Zollgebühren haben möchte oder nicht. Und ich hab bisher noch gar keine Systematik dahinter entdeckt, wann ich zahlen muss und wann nicht.“ Dieses Mysterium bleibt tatsächlich ungelöst, denn die Wahrheit ist, dass die ausliefernden Dienste die vom Brexit veränderten Zoll-Regelungen oft selbst nicht verstehen. Und sogar dort, wo theoretisch gar keine Mehrkosten anfallen, können sie für die Bearbeitung des Falls nach ihrem Gutdünken Gebühren einheben. Die daraus resultierende völlige Unberechenbarkeit der Kosten einer Plattenbestellung aus dem UK hat sich nach Beschwerden der Kundschaft mittlerweile auch zu den britischen Independent-Labels herumgesprochen, die ihre Produkte direkt in die EU verschicken.

Schwerer Schlag für die Indie-Szene

Eigentlich war die Indie-Kultur ja für ihre kosmopolitische Ader bekannt. „Indies of the World“ war zum Beispiel ein Hohelied auf die global vernetzte Indie-Kultur von der britischen Band Swansea Sound, die ihre Platten auf dem eigenen Mini-Label Skep Wax veröffentlicht und im Geschäftsverkehr mit dem europäischen Festland an die postalischen Grenzen des praktizierten Internationalismus gestoßen ist. Swansea Sounds Songschreiber und Skep Wax-Labelbetreiber Rob Pursey sagt, dass das jetzt vorbei ist: „Die Unsicherheit macht es wesentlich unattraktiver, und daher kaufen weniger Leute vom Kontinent unsere Platten. Ein großes Label schafft es immer, seine Platten überall auf der Welt in die Läden zu stellen, aber ein kleineres Independent-Label wie wir hat nicht die Kraft dazu.“

Der Brexit schädigt Großbritanniens musikalischen Ruf

Fragen sich immer noch viele Briten: "Was it just a dream?" Album von Talula Gosh Die Ironie ist schon bitter. Großbritannien war tatsächlich die Geburtsstätte der selbstermächtigten Indie-Label-Kultur, wie wir sie seit den Achtzigerjahren kennen, und Rob Pursey stand dabei selbst als Gründungsmitglied der C86-Band Talulah Gosh schon vor 35 Jahren im Zentrum des Geschehens. Theoretisch sollten Leute wie er und seine Band im scheinbar grenzenlosen Zeitalter des Internet ihre damaligen Träume von einem Miteinander der Indies of the World verwirklichen können. Aber der Brexit hat das mit einem Schlag zunichte gemacht. Purseys Perspektive klingt dementsprechend realistisch pessimistisch: „Ich sehe zwei Versionen der digitalen Zukunft. Die eine, repräsentiert von Bandcamp, wo man Kontrolle über sein eigenes kreatives Leben erhält, und die andere, verkörpert von Spotify, wo einem die Rechte und Einkünfte von jemand so Großem gestohlen werden, dass man unmöglich mit ihm darüber streiten kann. Der Brexit hat uns letzterem gegenüber verwundbarer gemacht und ersteres kompromittiert.“