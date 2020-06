"Autorisierter Genozid" Wie Bolsonaros Corona-Politik das Leben der Indigenen Brasiliens bedroht

Arthur Virgílio Neto

With much humbleness and for all the Amazonas state does for the world in relation to the enviroment, I requested the enviromental activist Greta Thunberg with all her influence in order to help combat the coronavirus. It's necessary for the world to know the barbarian state in which we are living and help us on this war against Covid -19. . Com muita humildade e por tudo que o Amazonas faz pelo mundo em relação ao meio ambiente, me dirigi a ativista ambiental Greta Thunberg, para que com toda sua influência possa nos ajudar a combater o coronavírus. É necessário que o mundo saiba o estado de barbárie que estamos vivendo e nos ajude nessa guerra contra a Covid-19.Gepostet von Arthur Virgílio Neto am Samstag, 2. Mai 2020