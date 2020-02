Das Fortnite-Album Weezer feiern gerade eine Release-Party im Spiel Fortnite - und es ist sehr peinlich

Rockband sein ist nicht mehr genug - Weezer geben sich immer mehr den Launen des Internets her. Erst ein Cover von Totos "Africa", jetzt eine eigene Insel im Videospiel "Fortnite". Gregor Schmalzried findet: Weezers Anbiederungen an die junge Generation sind auch nicht weniger peinlich, wenn sie ironisch gemeint sind.

Heute erscheint das neue Album von Weezer: Das mittlerweile dreizehnte, sowie das sechste, das nach einer Farbe benannt ist: Nach Blau, Grün, Rot, Weiß, Petrol jetzt Schwarz. Leider ist die Musik kaum noch der Rede wert: Zündfunk-Moderator Thomas Mehringer freut sich jedenfalls auf die Aussicht, dass die Farben bald alle durch sind und dann irgendwann keine mehr kommen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Weezer - High As A Kite (Official Video)

Aber Weezer haben ohnehin gelernt, dass man nicht mehr nur mit Musik von sich reden machen kann. Der jüngste Beweis: Ihre Kollaboration mit dem Videospiel "Fortnite". Das größte Spiel der Welt bietet nämlich nicht nur mehr als 200 Millionen Spielern eine bunte Comicwelt zum Rumballern - sondern immer mehr auch eine Rundum-360-Grad-Multimedia-Experience. Der neue "Creative Mode" macht es zum Beispiel möglich, ganz ohne andere Spieler kreativ gestaltete Welten zu erkunden - von dieser Ankündiung wussten wir schon länger.

Was wir nicht wussten: Eine dieser Welten ist eine Weezer-Insel - eine Art virtueller Vergnügungspark, in der das stilisierte Weezer-W hoch über dem Spieler trohnt und Songs vom neuen Album in einer exklusiven Preview laufen: Die einsamste Album-Release-Party der Welt.

Weezer: Die alternden Deutschlehrer der Rock-Welt

Es ist nicht einmal der erste Fortnite-Ausflug in die Welt der Popmusik. Erst vor zehn Tagen waren 10 Millionen Spieler die Besucher des größten virtuellen Konzerts aller Zeiten - alle wurden sie gemeinsam zu einem digitalen Auftritt des DJs Marshmello teleportiert. Der passt auch in die Fortnite-Welt ganz hinein, schließlich ist er bei der jungen Zielgruppe ein ziemlicher Star. Aber Weezer?

Wenn Weezer versuchen, via Fortnite junge Leute zu erreichen, erinnert das eher an Deutschlehrer Mitte 50, die versuchen, ihren Schülern Faust rappend beizubringen - ein peinlicher Versuch, irgendwie mit den Kids up to date zu bleiben.

Die erste Meme-Band?

Für die alternde Rockband, deren beste Zeiten über zwanzig Jahre zurückliegen, ist Fortnite aber auch irgendwie nur die logische Fortführung einer Entwicklung, die die Band seit einer Weile verfolgt: Sich immer weniger ernst zu nehmen und jeden Trend mitzumachen - halb satirisch, halb weil sie es können. Nachdem ein viraler Twitter-Account Weezer über Monate dazu aufforderte, "Africa" von Toto zu covern, tat die Band nicht nur das - sie veröffentlichte ein ganzes Album mit den wohl langweiligsten Coverobjekten, die man sich nur vorstellen kann: darunter "Take on Me" und "Billie Jean".

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Weezer - Africa (starring Weird Al Yankovic)

Weezer sind eine Meme-Band geworden - sie tun das, was das Internet von ihnen verlangt, ohne Murren. Nicht jede alternde Rockband kann eben sein wie Radiohead. Für die meisten bleibt die Wahl zwischen Auflösung, immer kleiner werdenden Stadtfesten bis die Bandscheiben nicht mehr mitmachen oder einer Verzweiflungstat. Weezers Verzweiflungstat besteht aus eine Art ultimativem Sell-Out - einer so hemmungslosen Hingabe an den popkulturellen Mainstream, das man es schon fast wieder als ironisches Kunstwerk verstehen kann. Muss man aber zum Glück nicht. Man kann es auch einfach nur nervig finden.