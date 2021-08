Jazz-Legende Sun Ras Vision des Afrofuturismus ist für junge Musikerinnen heute wichtiger denn je

Diese Konzerte haben Wolfram Knauer damals mitgerissen. „Da ist man so in die Musik eingetaucht.“, erzählt der Leiter des Jazz-Instituts Darmstadt. „Die waren lang und überwältigend und haben die gesamte Bandbreite des Jazz-Kosmos quasi erobert.“

Wolfram Knauer spricht vom Sun-Ra-Archiv des Schriftstellers und Musikers Harmut Geercken, das sein Jazz-Institut übernommen hat. Sun Ra war etwas Besonderes, von einem anderen Stern und seiner Zeit weit voraus. Auf der einen Seite habe er eine Vision einer Gesellschaft ohne Rassismus geschaffen, erzählt Knauer. Auf der anderen Seite könnte man laut dem Institutsleiter auch von einer Art queeren Gesellschaft sprechen, wenn man die Band um Sun Ra auf der Bühne sieht. Er schwärmt: „Da werden ja ganz viele Dinge voraus genommen mit den bunten Kostümen, mit dem Bühnenverhalten, die man in den 70er Jahren erst in der Disco-Bewegung, später dann beim CSD erwarten würde, die aber im Jazz so kaum stattgefunden hatten. Keine Worte, keine irdischen Beschreibungen reichen aus, um diese Vision zu beschreiben.“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sun Ra Arkestra - Seductive Fantasy (A Chad Van Gaalen animation)

Sun Ra und seine Version des Afrofuturismus

Sun Ra kam in seiner menschlichen Gestalt 1914 als schwarzer Junge in Alabama zur Welt. Er gilt bis heute als großer Wegbereiter des Free Jazz, trat in außergewöhnlichen Kostümen auf. Er gibt sich den Namen Sun Ra und eine mythische Hintergrundgeschichte. Er sei als Außerirdischer vom Saturn zur Erde gekommen, um hier eine Kolonie für schwarze Menschen und einen friedvollen Sound zu gründen, der nicht bestimmt war vom Knattern der Waffen und des sogenannten Rassenkriegs.

Der Sänger und Anthropologe Julian Warner Die Erde ist ein feindseliger Ort für afroamerikanische Menschen – also suchen wir uns einfach einen anderen Ort: Den Weltraum. Space is the place. Dieser Satz ist vermutlich die Quintessenz von Sun Ras Vision des Afrofuturismus. Eine Utopie – geboren aus den irdischen Zwängen. Damit ist er bis heute eine große Inspiration für viele schwarze Menschen, meint Julian Warner. Als Kulturwisenschaftler beschäftigt er sich mit Black European Studies und Popkultur. Als Fehler Kuti macht er auch selbst Musik. Seine These: „Für viele Jazz Größen heutzutage, aber auch für viele Aktivistinnen ist Sun Ra eine Bezugsgröße. Einfach weil es performativ und ein tolles Archiv ist, weil es klanggewaltig ist, und weil er sozialen Aktivismus und Spiritualität vermischt.“

Sun Ras Einfluss auf Jazz heute

RnB Sängerin Jamila Woods sucht wie Sun Ra viele Jahre zuvor auch das Heil und den Neuanfang im Weltall – oder im „Heavn“, wie dieser Song von ihr heißt. Auch sie bezeichnet sich selbst als Afrofuturistin: „Afrofuturisten geht es um Repräsentation und um den Versuch eine andere revidierte Version der Geschichte zu erzählen. Ein Beispiel, das ich liebe, ist die Geschichte der Sklavenschiffe. Viele Sklaven sind ins Wasser gesprungen und sind ertrunken. Sie wollten ihr Leben in die eigene Hand nehmen. Daher kommt die Geschichte, dass sie unter Wasser Communities gegründet haben und tanzen.“ Wie Jamila Woods in den USA zählt in Großbritannien der Saxofonist Shabaka Hutchings zu den wichtigsten Jüngern des Sun Ra. Mit seinen Band "The Comet is coming" und "Sons of Kmet" bezieht er sich immer wieder auf sein Vorbild und wurde deshalb 2014 auch eingeladen, mit dem Sun Ra Arkestra zu spielen. Neben ihm beziehen sich in der vitalen Londoner Jazzszene auch Bands wie das Ezra Collective oder Nubiyan Twist auf ihn.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. HEAVN

Sun Ra prägt auch den Deutschen Jazz

Auch im deutschen Jazz gibt Sun Ra – dieser Jazz-Alien und Revoluzzer - noch knapp 30 Jahre nach seinem Tod Impulse. Wolfram Knauer sieht sie darin begründet, dass sich auch die Deutsche Musik-Szene zunehmend mit Afrofuturismus beschäftigt: „Im Augenblick setzen sich viele junge Musikerinnen und Musikern hierzulande mit der Tatsache auseinander, dass Jazz ja ursprünglich eine afroamerikanische Musik ist. Die Saxofonistin Luise Volkmann beschäftigt die Frage, wie Sun Ra rituelle Rituale auf der Bühne geschaffen und wie solche Rituale ins Jahr 2021 gebracht werden können.“ Wenn wir aber gerade so schön dabei sind, uns vor dem Schrein des Sun Ra niederzuknien und den Musiker posthum auch politisch heilig zu sprechen, macht uns Fehler Kuti nochmal einen Strich durch die Rechnung: „Heute leben wir in einer Zeit, in der wir sehr nach politischen Gesten, Formen und Zeichen suchen, die noch unverbraucht sind. Und leider Gottes haben wir jetzt alle Sun Ra für uns entdeckt und jetzt würde ich sagen, ist er auch verbraucht. Jetzt können wir weiterziehen“