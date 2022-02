Krieg in der Ukraine Wie steht die Friedensbewegung zu Russland?

Es ist gerade mal ein paar Tage her und doch fühlt es sich an, wie aus einer anderen Zeit. Gegen die Münchner Sicherheits-Konferenz wird protestiert mit dem Titel: "Stoppt den Kriegskurs der Nato Staaten". Und es fallen solche Sätze: "Täglich plärrt uns aus allen Kanälen, Zeitungen, Internet, Fernsehen entgegen, dass DER RUSSE in der Ukraine einmarschieren will, dass der Russe den Frieden in Europa gefährden will!"

Naiv, verblendet, schlecht gealtert?

Eine Rede, die angesichts der aktuellen Lage schlecht gealtert ist. Und die Inhalte transportiert, wegen denen die deutsche Friedensbewegung in der Kritik steht. "Nato als Aggressor, die deutsche Friedensbewegung bleibt Putin treu" titelt die Welt. "Keine Solidarität, nirgends", schreibt die taz. Einer der Kritiker ist der Anwalt und Grünen-Politiker Peter Heilrath. Immer wieder schimpft er auf Twitter über die Friedensbewegung: "Ich bin ja durchaus ein Freund der Friedensbewegung im weitesten Sinne des Wortes. Aber sie darf eben nicht blind sein für die Aggressionen einer bestimmten Seite. Und das ist sie eben ganz offensichtlich!" erzählt Peter Heilrath am Telefon.

Ihn stört, dass Teile der Friedensbewegung nicht wahrhaben wollten, welche Politik Vladimir Putin im Sinn hat. "Die Nato zu kritisieren, aber auszublenden, was Russland in dem Fall tut, das zum Teil auch zu rechtfertigen, das finde ich weit über’s Ziel hinausgeschossen und sogar in die falsche Richtung geschossen", sagt Heilrath.

Was sagt die Friedensbewegung dazu?

Was sagt die Friedensbewegung dazu? Besteht sie nur noch aus Putin-Versteher*innen und verschließt vielleicht sogar die Augen vor dem Krieg in Europa? Ich treffe mich mit zweien von ihnen. "Als Friedensbewegung ganz klar: Jeglicher Krieg ist menschenverachtend! Jeder Krieg ist abzulehnen und auf’s schärfste zu kritisieren und jeder kritisiert diesen Einmarsch Russlands, Putins auf’s schärfste. Es ist nicht der Weg", sagt Maria Feckl, die parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz die "Münchner Friedenskonferenz" organisiert hat.

Thomas Rödl von der "Deutschen Friedensgesellschaft vereinigter KriegsdienstgegnerInnen" sagt: "Wer setzt solche Begriffe in die Welt: Putinversteher. Das ist eine Unverschämtheit. Wenn man versucht, die Leute, die versuchen, den Konflikt zu verstehen, die versuchen, die russische Perspektive einzunehmen, die werden jetzt diffamiert als Putinversteher. Das finde ich ganz übel." Rödl und Feckl wollen den Konflikt langfristig verstehen – und geopolitische Interessen sowohl von Russland, als auch von der Nato kritisch beleuchten. "Das Ganze hat eine Geschichte. Und es ist entscheidend zu fragen, wann in der Geschichte fang ich an zu forschen. Es kam immer wieder auf die Charta von Paris 1990, dass der Westen sich nicht zurückgehalten hat. Diese Nato Osterweiterung war ein Fehler", sagen sie.

Frieden und Solidarität. Aber mit wem?

Es ist ziemlich kompliziert in der deutschen Friedensbewegung – wer steht wie zu Russland? Und wer protestiert für was? Thomas Rödl verurteilt Russlands Krieg, findet aber zum Beispiel, dass man auch die Nato abschaffen sollte, weil sie als Militär-Bündnis nicht für den Frieden geeignet ist.

"Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Demos. Aber da muss ich mir überlegen: Zu wem geh ich hin und welche Parolen werden da vertreten. Es gibt ja auch die Pro-Ukrainisch-nationalistischen Strömungen, jetzt gibt’s auch die Pro-Russischen. Aber Friedensbewegung sagt immer: An beiden Seiten verhandeln, Waffenstillstand, Abrüsten!", sagt Rödl.

Braucht es eine Erneuerung?

Also – wer gehört denn jetzt eigentlich alles zur Friedensbewegung dazu? Es ist kompliziert. Auf der Friedenskonferenz von Maria Feckl sprechen zum Beipiel Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die Ökonomin Claudia Kemfert, Greenpeace und Fridays for Future. Auf der Demo laufen auch Gewerkschaften und Aktivist*innen von Extinction Rebellion mit.

Viele assoziieren mit der Friedensbewegung auch den Verschwörungsideologen Ken Jebsen, die so genannten "Montagsmahnwachen für den Frieden" des rechten Publizisten Jürgen Elsässer, und das rechte Compact-Magazin. Thomas Rödl: "Das hat bei uns keine Rolle gespielt. Und diese Montagsmahnwachen-Bewegung, nach einem Jahr war das weg."

Für ein Ende des Krieges

Angesichts der aktuellen Lage sollten Streitereien, wer für was wie steht, aber eigentlich obsolet werden, meint Anne Roth, die im Bundestag für die Linken arbeitet. In Berlin war sie auf einer Demo, die sich mit der Ukraine und den Betroffenen solidarisiert hat: "Ich bin zu der Demo gegangen, weil es mir einfach ein Bedürfnis war, das nicht einfach so hinzunehmen, ohne darauf zu reagieren."

Anne Roth findet: Die Friedensbewegung solle ihre Konflikte beilegen und jetzt in erster Linie für das Ende des Krieges demonstrieren. Zum Wohle der Menschen, die vor Ort darunter litten. "Das zeichnet sich auch ab, hier in Berlin wird massiv mobilisiert und dazu sehr breit politisch, dass viele Menschen auf die Straße gehen und deutlich machen: Das geht nicht!"