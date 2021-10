Unsympathische Milliardärsfamilie Was die Serie "Succession" so fantastisch macht

Der Familienpatriarch hat keine Ahnung vom Internet

Am normalsten ist noch der älteste Sohn, der sich Napoleons Penis gekauft hat

Neuer Firmen-Chef will unbedingt der zweitälteste Sohn Kenda.l werden, der ehrgeizig ist und zugleich unsicher, irgendwie ist er sogar eine arme Sau. Aber vor allem ist er ein Psycho. Seine Schwester ist auch Psycho und deren Ehemann ist sogar so psycho, dass er in die psychologisch auffälligste Psychofamilie der jüngeren Fernsehgeschichte eingeheiratet hat. Am normalsten ist noch der älteste Sohn - und das ist wohlgemerkt der, der sich Napoleons Penis gekauft hat.

So ehrlich wie eine selbstgemachte Frikadelle

Und dann, ja dann ist da noch Roman. Ein Typ, gegen den selbst Ramsey Bolton aus Game of Thrones so ehrlich wirkt, wie eine selbstgemachte Frikadelle. In Folge 1 der ersten Staffel bietet Psycho-Roman während eines gemütlichen Familien-Spaziergang im Park einem kleinen Kind 1 Million Dollar an, wenn es einen Home-Run schafft. Der Knirps schafft es nicht. Darauf sagt Roman zu ihm: "Blöd gelaufen, Kleiner. Na und du warst so nah dran. Das war so knapp. Ach du liebe Güte! Was für ein Jammer! Tut mir leid, ich kann ihn dir nicht geben. Das hätte übrigens gezählt, das war fast noch Humor und wenn du ganz rumgekommen wärst. Aber es war ein richtig guter Versuch. Wirklich beachtlich. Nimm das mit zurück in dein Leben."