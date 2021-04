Seltsame Bürokratie Warum meine Mutter zweimal im Jahr Geburtstag hat

Mein Geburtstag ist mir ziemlich wichtig. Nicht nur wegen der üblichen Sachen wie Partys oder Geschenke. Ich bin ein Sommerkind. Nachmittags auf die Welt gekommen. Sternzeichen Krebs. So ein klein wenig formt mein Gebutstag meine Identität. Mein Lieblingsfunfact über mich: Dass ich am gleichen Tag wie Angela Merkel Geburtstag habe. Vielleicht sollte ich aber, was Geburtstage angeht, noch einen zweiten Funfact dran hängen. Meine Mutter hat nämlich gleich zwei davon: Sie ist am 21.03.1976 in der Türkei in einer kleinen Stadt geboren. In ihrer Geburtsurkunde und überall auf ihren Papieren steht aber als Geburtsdatum der 1.1.1975 drin.

Meine Mutter hatte keine Geburtsurkunde

Meine Mutter ist damals mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Dass sie gleich zwei Geburtstage hat, war nie ein großes Geheimnis. Aber erst jetzt bin ich mal auf die Idee gekommen auch nachzufragen, warum das so ist. “Meine Eltern haben damals ganz jung geheiratet. Meine Mutter war 15, mein Vater 18. Kurz nach meiner Geburt musste mein Vater für eineinhalb oder zwei Jahre zum Militärdienst,” erzählt sie mir. “Er war weg von zuhause und meine Mutter musste mich für diese Zeit alleine erziehen. Und weil sie in einer kleinen Stadt alleine gewohnt hat, konnte sie mich nicht für einen Ausweis oder eine Geburtsurkunde anmelden.” Meine Uroma, also ihre Oma, nahm am Ende dann die Sache in die Hand. Nur: Kaum stand die vor den Behörden, gab es, laut meiner Mutter, das nächste Problem: “Als sie da war hat sie mein Geburtsjahr vergessen. Also den Monat und den Jahrgang. Die Beamtin wollte ihr helfen und hat dann einfach das Jahr, in dem meine Eltern geheiratet haben, auf meine Geburtsurkunde geschrieben. Und dann hat die Beamtin noch irgendein Datum erfunden: Der 1.1. War einfach und damit kann man auch nichts falsch machen.”

Neujahr als Geburtstag ist verbreitet bei Menschen mit Migrationsgeschichte

Laut Pass ist meine Mutter also ein Jahr und 2 Monate älter als in Wirklichkeit. Neujahr als Geburtstag: Das ist generell ziemlich verbreitet bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Wenn sie in kleine Dörfer mit schlechter Anbindung hineingeboren werden, dann konnte das mit dem Hallo-Sagen auf dem Amt schon mal dauern. Und viele konnten damals weder Lesen noch Schreiben, taten sich deshalb schwer, sich das Geburtsdatum zu merken. Wie meine Ur-Oma. Meine Mutter kennt aber noch einen weiteren Grund: “Es kam auch vor, dass die Eltern ihre Söhne erst sehr spät gemeldet haben, weil sie die nicht so früh zum Militär schicken wollten. Und dann haben sie aber natürlich auch wieder das Datum vergessen und dann wurde wieder der 1.1. als Geburtstag eingetragen.”

Der 1.1. – ein erfundenes Geburtsdatum, um auf unkomplizierte Art offene Fragen zu klären. Das passiert aber nicht nur irgendwo im fernen Ausland. Auch hier in Deutschland wird manchmal, trotz den vielen Behördengängen, dann doch zum simplen 1.1. gegriffen. Damit kennt sich Barbara Huber aus. Sie hilft geflüchteten Menschen bei ihrer Ankunft in Deutschland mit der Anmeldung. Sie sagt: “Die Geflüchteten haben oft keine Papiere. Und falls sie welche haben, verlieren sie die oft bei der Flucht. Da fragen die Behörden dann schon nach und wollen eine Geburtsbestätigung aus den Herkunftsländern, was sich aber als sehr schwierig und kompliziert gestaltet. Weil in diesen Ländern teilweise gar keine Urkunden existieren. In Deutschland muss ein Geburtsdatum komplett mit Tag, Monat und Geburtsjahr eingegeben warden. Dann tragen die die Behörden fürs Erste den 1.1. ein und fordern die Geflüchteten stark auf, irgendwelche Dokumente aus ihren Herkunftsländern zu besorgen.”

