"The ExPerience" Wie Lila Ike das Frauenbild im jamaikanischen Reggae revolutioniert

Lila Ike hat einen weiten Weg hinter sich. Es hat lange gedauert, bis sie endlich davon überzeugt war, dass ihre Songs gut genug sind, die Welt zu erobern. Und es hat noch länger gedauert bis Lila Ikes Mutter ja sagte zum Traum der Tochter, die dafür ihr Lehramtsstudium in Kingston aufgab.

Lila Ike orientiert sich an den alten Reggae-Meistern

Lila Ike ist in den May Day Mountains von Jamaika aufgewachsen. Ihre Mutter spielte zuhause Aretha Franklin, Whitney Houston und Celine Dion–Platten, und Lila sang dazu. Mit ihrer Oma hörte sie begeistert die alten Reggae Meister Bob Marley, Burning Spear und Garnett Silk, den großartigen, tödlich verunglückten Rasta-Sänger der frühen 90er, der ebenfalls aus ihrem Bezirk kam. Lila Ike studierte die Griffe der Songs auf ihrer Gitarre.

„Ich liebe diese Musik, sie ist voller Freude und kommt von Herzen“, sagte sie einmal. Früher sei Reggae nur ein lokales Phänomen gewesen. Aber diese Musiker hätten Reggae dahin gebracht, wo er heute steht. „Wir, die junge Generation, schulden diesen Pionieren eine Menge. Sie haben damals Musik aus voller Überzeugung gemacht und oft nicht mal einen Cent gesehen. Manchmal haben sie für ihre Musik nur ein bisschen was zu Essen bekommen.“

„Second Chance“ singt Lila Ike auf dem „Promised Land“-Riddim-Instrumental von Dennis Brown. Als der „Riddim“ im Studio lief, hat sie dazu einfach einen Freestyle hingelegt. First Take. Bumm! Wenn der Vibe, die Kraft der Musik stimmt, fließen die Songs nur so aus Lila Ike heraus. Diese Gabe, dieses mit Haut und Haar in der Musik aufgehen, hat auch Protoje sofort überzeugt. Der Kopf und Visionär des Reggae-Revivals ist heute nicht nur ihr Labelchef, sondern auch ein enger Freund von Lila Ike. Protoje ermutigte sie, ihren Songs und Vorstellungen treu zu bleiben. Nach eher deprimierenden ersten Erfahrungen mit selbst erklärten Produzenten_Göttern in Kingston war das die entscheidende Wende in Lila Ikes Karriere.

Dancehall-Vibes und DJ-Battles

Songs wie „Solitude“ zeigen musikalisch und inhaltlich die andere Seite von Lila Ike. Sie singt von ihrer schwindenden Kraft, von Selbstzweifeln und einer depressiven Erfahrung. Ein ähnlich starkes Feedback in den sozialen Medien gibt es nur für den Hit „I Spy“, der Dancehall und Reggaeton zusammen schmelzen lässt.

Die Dancehall-Vibes hat Lila Ike schon als Kind aufgesaugt, als das Black Cat Sound System jede Woche vor der Haustür spielte und selbst alte Frauen vor Begeisterung die Topfdeckel zusammenschlugen. Lila Ike durfte in der Bar ihres Stiefvaters ab und zu ans Mikrophon und unterhielt ihre Schulfreunde nicht nur als Stand-Up-Comedian. Als einziges Mädchen weit und breit nahm sie es bei DJ-Battles mit den Jungs auf und triumphierte meist. Dabei schlüpfte sie in verschiedene Rollen: von der Löwen-Dompteurin bis zum schüchternen Mädchen mit Zahnspange und Nickelbrille.

Neue Frauenbilder im jamaikanischen Reggae

Das Rollenspiel gehört auch heute noch zu ihrer Bühnenshow. Mal performt sie das verträumte R‘n’B-Girl, mal die die dunkle Rapperin im Hip Hop Hoodie oder die toughe Business Lady im Anzug. Gerne bricht sie diese Klischees auf, stellt die Dinge auf den Kopf. Plötzlich ist der Afro verschwunden, die Haare gezähmt und glatt, dann taucht sie wieder in afrikanischen Roben und mit riesigen Brillen auf.

Lila Ike hat neue Perspektiven und Frauenbilder in die jamaikanische Musik eingeführt. Frauenbilder, die nicht von Männern entworfen wurden. Die Roots-Sängerin Jah 9 habe sie dazu inspiriert, erzählt Lila Ike in Interviews. Die eigene, feminine Seite zu betonen und dabei an Militanz nichts einzubüßen, darum gehe es auch in ihrer Musik.

Und dann gibt e smit „Thy Will“ noch einen Riddim, den Sly&Robbie vor 40 Jahren für die Tamlins entworfen hatten – ihre Version des sozialkritischen Randy Newman-Hits. Für Lila Ike wurden die Musiker der damaligen Session nochmal zusammengetrommelt. Und sie hat mit ihrem Können die alte Garde des Reggae schwer beeindruckt. Weil sie es mit ihrer spirituellen Kraft schafft, die düstere Beschreibung der Gesellschaft von damals ins Jamaika von heute zu transportieren.