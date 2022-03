Diversitätsprobleme Warum in Deutschland so viele alte, weiße Männer-Filme produziert werden

Zwei Frauen auf einem Date. Sie kommen vorbei an den blinkenden Lichtern eines Kinos und an Filmplakaten voller Actionhelden. „Hast du Lust auf Kino und Popcorn?“, fragt die eine Frau. Die andere zögert: „Hmmm… Ich weiß nicht, ich habe da diese Regel. Ich schaue mir nur Filme an, die drei Grundregeln erfüllen. Erstens, es spielen mindestens zwei Frauen mit, die sich, zweitens, miteinander unterhalten, und zwar drittens, über etwas anderes als einen Mann.“

Der Dialog stammt aus dem Comic „Dykes to Watch Out For”, den die US-Amerikanerin Alison Bechdel in den 80ern veröffentlich hat. Deshalb werden diese Regeln auch als „Bechdel-Test“ bezeichnet. Drei Hürden, die niedriger kaum sein könnten – oder? Elizabeth Prommer erzählt auf der Filmfest-Tagung zum Thema „Teilhabe im Film“ etwas anderes. Bei aktuellen deutschen Filmen ist es so, sagt Prommer: „dass 42 % der Filme den Bechdel-Test nicht bestehen. Also in diesen Filmen gibt es nicht mal zwei Frauen oder sie haben keinen Namen oder sie sprechen über Partnerschaft und Beziehung.“

Deutsche Filme erfüllen oft nicht einmal den Bechdel-Test

Elizabeth Prommer leitet das Institut für Medienforschung der Universität Rostock und hat für die MaLisa-Stiftung untersucht, wie divers das deutsche Kino ist. MaLisa – das ist die Stiftung, die Maria Furtwängler vor ein paar Jahren gemeinsam mit ihrer Tochter gegründet hat. Schon 2017 hatte die Stiftung untersuchen lassen, wie es um die Gleichberechtigung im deutschen Film steht. Prommer erzählt: „Als wir das damals konzeptioniert haben, hatte Maria gesagt: ‚Vielleicht ist das in allen Filmen so und auch Männer reden immer nur über Frauen.' Und deshalb haben wir das Ganze umgedreht und haben den Furtwängler-Test gemacht und gesagt: Gibt es zwei Männer, haben die Namen, reden die über etwas anderes als Partnerschaft und Beziehung? Und interessanterweise: Männer reden über andere Dinge. Dauernd."

Und nicht nur ihre Dialoge sind in deutschen Filmen vielfältiger. Auch die Männerfiguren. Frauenfiguren sind dagegen, das zeigt die neue Studie, häufiger als Männer sehr dünn, weiß, jung und heterosexuell. Von einem engen Rollenkorsett, das piekst und nervt und weit davon entfernt ist, die Realität so abzubilden, wie sie ist, davon berichtet auf der Tagung auch die afrodeutsche Schauspielerin Thelma Buabeng im Gespräch mit Moderatorin Boussa Thiam. Buabeng erzählt, dass sie nach der Schauspielschule richtig durchstarten wollte: „Da habe ich gedacht: jetzt werden rote Teppiche für mich ausgerollt, meine Karriere beginnt. Aber dann habe ich festgestellt: ‚Nö, ist gar nicht so.‘“ Es seien sehr wenige Anfragen gekommen, und wenn, dann meistens für Rollen für Prostituierte, Refugees, Dienstmädchen, Sklaven oder Prostituierte, die kein Deutsch sprechen. Buabeng beschreibt die Rollen so: „Die, die meistens im Hintergrund rumlaufen, mit dem Tablett Leute bedienen oder mal einen Satz sagen dürfen. Ich habe gedacht: ‚Sag mal, was ist denn hier los?‘“

Zahlen untermauern subjektive Eindrücke der Schauspielerinnen

Die Studie hat alle deutschen Kinofilme der Jahre 2017 bis 2020 daraufhin untersucht, welches Alter, Geschlecht, welche sexuelle Orientierung und Herkunft die Hauptfiguren haben, und ob sie behindert sind oder nicht. Medienforscherin Elizabeth Prommer erklärt: „Personen mit Migrationshintergrund werden nur halb so oft sichtbar, wie sie in der Gesellschaft vorkommen, Kino bildet ebenfalls nicht die Gesellschaft in Bezug auf PoC und Schwarze Personen ab, diverse sexuelle Orientierungen werden nicht sichtbar, und im Kinofilm kommt auch die Rollstuhlfahrerin, die ganz normal erzählt wird, ohne den Kontext, dass sie Rollstuhlfahrerin ist, auch so gut wie nicht vor."

Was also tun, damit sich das ändert? Damit der deutsche Film so vielfältig wird, wie es die deutsche Gesellschaft längst ist? Die Vorschläge auf der Filmfest-Tagung reichen von Nachwuchsförderung über Quoten bis hin zu Checklisten und Fördertöpfen.

Diversität auch hinter der Kamera