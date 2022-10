Eminem Der Elvis des Hip-Hop wird 50

Es war noch im alten Jahrtausend, als Eminem seinen Durchbruch hatte, 1999 erschien die "Slim Shady LP", produziert vom damals größten Player in der Branche, von Dr. Dre, dem Miterfinder des Gangsta Rap. Dres Beteiligung verschaffte Eminem die Credibility, die ein weißer Rapper im Hip-Hop dringend brauchte.

Vorbilder gab es wenige. Allein die New Yorker Beastie Boys wurden in der Szene anerkannt. Andere weiße Rapper wie Snow oder Vanilla Ice galten als absurde Witzfiguren. Aber ähnlich wie es bei Elvis Presley und dem zuvor eher schwarzen Rock 'n' Roll gelaufen war, lief es auch bei Eminem: Ein weißer Rapper war einem weißen Publikum besser zu verkaufen.

Weißer Rap für weiße Leute?

Als kulturelle Aneignung wurde Eminems Auftreten vor 20 Jahren eher nicht angeprangert. Stattdessen wurde ihm - in bester Hip-Hop-Tradition - die Möglichkeit gegeben, durch seine Skills zu überzeugen. Aber wie der King hat auch Eminem nie vergessen, auf wessen Schultern er steht und dass man an seinem Stil immer wieder feilen muss. Er sagt: "Wenn ich einen neuen und aufstrebenden Rapper höre, der hungrig ist und überzeugend, dann inspiriert mich das, denn ich will mich immer an den Besten der Besten messen. Das ist mein Ziel. Ob ich es erreiche, ist Ansichtssache."

Wer ist er und wenn ja, wie viele?

Dass Eminem zu den Besten im Game gehört, ist unbestreitbar. Sein Flow, sein Timing, seine Ideen. Dazu gehören auch die drei Persönlichkeiten, die er erschaffen hat: Eminem, der souveräne Angeber und Superstar, Slim Shady - der soziopathische Gangster und Marshall Mathers, der sensible Junge aus einem Problemviertel in Detroit, wie er erklärt: "Eminem, Slim Shady, Marshall - ich hab sie immer dabei. Es ist nicht unbedingt so, dass ich einen bestimmten Song als Slim Shady schreibe, nein, alle drei sind dabei verstreut."

Die Leiden des jungen Marshall

Im Klassiker "Stan" aus der Marshall-Mathers-LP von 2000 nimmt der Rapper die Position eines geistig-verwirrten Fans ein. Denn mit dem neuen Jahrtausend wird Eminem zum Role Model ungezählter Millenials, auch und gerade in Abgrenzung zur Elterngeneration. Seine Auseinandersetzungen mit seiner alleinerziehenden, überforderten Mutter finden nicht nur vor Gericht statt, sondern in aller Öffentlichkeit und in seinen Songs.

Es sind vor allem die eigenen Verstörungen, die Eminem beschreibt und die ihn so authentisch wirken lassen: "Ich nehme alles her, worauf man schreiben kann, diesen Tisch hier, egal. Denn ich kann mir vieles nicht lange merken. Ich bin manchmal zerstreut und muss mich zwingen, mich zu erinnern. Deswegen schreibe ich alles auf", sagt er.

Wie geht Erwachsenwerden?

Spätestens seit 2002 spielt Eminem dann in der obersten Liga, als seine Karriere im - übrigens sehr mäßigen - Hollywood-Film "8 Mile" nachgestellt wird. Mit 30 ist er jetzt auf Augenhöhe mit den amerikanischen Superstars, die man nicht mehr wegbekommt aus dem Rampenlicht, so wie Sinatra, Elvis, Madonna oder Michael Jackson. Aber das bedeutet auch, dass er sich von nun an - weil die Jugend vorbei ist - immer wieder neu erfinden muss. Es kommt dann das Erwartbare: Drogenprobleme, eine Auszeit, aber auch immer wieder Comebacks. Eminem macht inzwischen zwar keinen wirklichen Trap, bleibt aber am Ball.

Der woke Elvis des Hip-Hop?

Das jüngste Eminem-Album von 2020 ist "Music to get murdered by". Jedes seiner Werke hat seit 20 Jahren Platz 1 der Ami-Charts erreicht und ist mit Platin veredelt worden. Der Elvis des Hip-Hop respektiert dabei auch die, die nach ihm kamen, sagt er: "Ich glaube, dass Künstler wie J. Cole und Kendrick Lamar auch den Hip-Hop studiert haben, der vor ihrer Zeit lief. Denn: So gut kann man nur sein, wenn du zurückschaust auf die Evolution des Hip-Hop."