Der Normcore-Präsident Wäre Joe Biden Musiker, dann wäre er Ed Sheeran in alt

Welche Bilder produziert einer wie Biden?

Normal, Normaler, Joe Biden

Biden wird nie die Wucht der Begeisterung erzeugen, die radikale und auch visionäre politische Positionen auslösen. Er ist kein Bernie Sanders, er ist ein Mann der Mitte. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pittsburgh im August fragte er: „Do I look like a radical socialist with a soft spot for rioters?“

Die Antwort ist natürlich: Nö. Biden ist nur in einer Sache radikal: Er ist Normcore, also ein Hardcore-Normalo. In der Mode steht Normcore für Turnschuhe, die Vorstadt-Daddys auf Grillfesten tragen und für Hipster, die aussehen wie Informatiker. In der Politik ist Normcore: Biden. Mit ihm kehren wir in die gefühlte Normalität zurück oder in das, was davon übrig ist. Aber sogar in Bidens Auftreten steckt etwas Modernes – das sagt jedenfalls der Soziologe Ulrich Bröckling von der Universität Freiburg: „Biden ist in seinem ganzen körperlichen Habitus nicht die Figur eines starken Mannes, sondern eher eines moderierenden, die Menschen und auch sein Team zusammenführend koordinierenden, auf Kompromisse ausgerichteten Politikers. Bei Trump war Politik immer zuallererst Ego-Politik. Bei Biden geht es nicht darum, selbst im Mittelpunkt zu stehen, sondern sehr viel stärker auch sein Kabinett, die Vizepräsidentin als Team in den Mittelpunkt zu stellen."