"MOTOMAMI" Um die Spanierin Rosalia musikalisch einzusortieren, sind sogar Schränke noch zu klein

Schon 2020, bei den Grammys, reichte ein Kameraschwenk auf die virtuos klatschenden Hände, die die Spanierin Rosalía begleitet haben, um zu wissen: hier passiert gerade etwas Großes. Rosalía hatte es kurz vorher auf dem Roten Teppich so angekündigt: "Ich kann auch sagen, es wird viel Flamenco geben, traditioneller Flamenco. Ich finde, der Flamenco ist der allerschönste Ausdruck von Kunst, den es gibt. Es ist meine persönliche Meinung, aber es macht mich so glücklich, dass ich das heute teilen kann."

Fusion-Sound aus Flamenco und state-of-the art Pop

Der Flamenco als der schönste Ausdruck von Kunst überhaupt, den sich die 1992 geborene Rosalía Vila Tobella vorstellen kann. Und sie muss es wissen. Immerhin hat sie ihn an der Musikhochschule in Barcelona studiert. Ihr Album "El Mal Querer" von 2018 war mit seinem Fusion-Sound aus Flamenco und state-of-the art Pop zugleich ihre Bachelor-Abschlussarbeit und der Eintritt in die internationale Musikwelt. Ihr Aufstieg seitdem: rasant. So rasant, dass es fast vernünftig erscheint, dass sie auf dem Cover ihres neuen Albums "Motomami" Motorradhelm trägt – auch wenn sie sonst nichts trägt. "Motomami", erzählt sie kürzlich in der Tonight Show mit Jimmy Fallon, sei für sie eine Art Energie: "Du bist wahrscheinlich auch ein Motopapi", sagt sie dem Talk-Show-Host. Motomami, Motopapi – - hat nichts mit Eltern zu tun, ganz egal, was es ist: Wir wollen diese Energie.