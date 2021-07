failoftheweek Warum Deutschland so schlecht im Warnen ist

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Erster bundesweiter Warntag seit 1990

Deutschland am 10. September 2020, ein bundesweiter Warntag steht an. Die Sirenen heulen, allerdings nur dort, wo es noch Sirenen gibt, also eigentlich so gut wie nirgendwo. Und auch sonst funktioniert wenig, insbesondere mit dem Warnen will es am Warntag einfach nicht klappen. Die Warn-Infrastruktur ist überlastet und so kommen bei den Warn-Apps Nina und Katwarn die Push-Warnungen erst an, als es schon viel zu spät ist - wenn sie denn überhaupt ankommen. Als die Verantwortlichen im Katastrophenschutz merken, dass ihre Meldungen nur mühsam eintröpfeln, schicken sie sicherheitshalber noch weitere Meldungen hinterher, was die Warn-Infrastruktur erst recht überlastet und alles nur noch schlimmer macht.

"Seid mal schön froh, dass ihr es nicht mit einer echten Katastrophe zu tun habt"

Man könnte also eigentlich sagen: Das Einzige, was am Warntag 2020 wirklich funzt, das ist der Warntag. Denn von ihm geht eine klare Botschaft aus: „Hey, seid mal schön froh, dass ich nur ein Warntag bin und ihr es nicht mit einer echten Katastrophe zu tun habt, wie sagen wir mal… eine Überschwemmung. So, und jetzt get your shit together!“.

Dann aber passiert: Nichts. Wobei, etwas passiert doch, man tauscht den Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aus. Also genau denjenigen, der sich, als einer der wenigen, seit Jahren den Mund fusselig geredet hat, dass Deutschland ungenügend auf Katastrophen vorbereitet ist.

Dabei ließe sich das ändern. Man könnte Sirenen ausstellen und parallel dazu auf "Cell Broadcast" setzen, eine Technik, mit der man über Handys zügig Menschen warnen kann, ähnlich einer SMS. Der neue oberste Katastrophenschützer heißt Armin Schuster und der sagte diese Woche zum Thema "Cell Broadcast" dem Deutschlandfunk das hier:

"Es gibt auch in Deutschland keinen aktiven Mobilfunkanbieter, der es im Programm hätte. Wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, wir wollen das zusätzlich auch haben, dann wird das eine nochmal extrem teure Technik." Armin Schuster, Katastrophenschützer

"Cell Broadcast" ist eine simple und effektive Uralt-Technik

"Cell Broadcast" gibt es in den USA, "Cell Broadcast" gibt es in den Niederlanden, "Cell Broadcast" gibt es in Italien, Griechenland, Rumänien, Litauen und in vielen anderen Ländern auch. "Cell Broadcast" rettet Leben und ist dabei nicht einmal Raketenwissenschaft, sondern eine 20 Jahre alte Uralt-Technologie. Ja, die Mobilfunkanbieter müssten die technische Voraussetzung schaffen, aber dann muss man die Mobilfunkanbieter freundlich darum bitten, das zu tun, etwa so: „Soso, Sie wollen hier also Geschäfte machen? Super! Dazu gehört, dass Sie 'Cell Broadcast' anbieten müssen. Hier bitte unterschreiben! Dankeschön."

Regulatorische Anforderung nennt man das dann. Aber anstatt auf diese simple und effektive Technik zu setzen, mag man es in Deutschland halt lieber kompliziert und probiert es mit Warn-Apps, die man erst installieren und einrichten muss. Ob man in Deutschland eine Katastrophe überlebt, hängt eben auch davon ab, wie viel Lust man auf Rumgefrickel hat.

Mangelnde Fehlerkultur, Bräsigkeit und Digital-Dauer-Verpeiltheit