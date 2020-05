Serienhit mit Cobie Smulders Warum ihr bei der neuen Serie "Stumptown" lieber zu den Comics greifen solltet

"Stumptown" heißt eine neue Serie mit Cobie Smulders in der Hauptrolle, die auf einem feministischen Comic basiert. Die Serie ist so erfolgreich, dass schon eine zweite Staffel bestellt ist - obwohl sie alles vermissen lässt, was die Comics so großartig macht.

Weil uns das Wort „Feminismus“ und sein Anspruch aus jeder Ecke angrinsen und weil Serien mittlerweile Mainstream-Erzählungen sind - und wir alle so aufgeschlossene Serienfans: Deswegen gibt es mittlerweile fast so etwas wie eine inoffizelle Checkliste. So ein Rezept für gute Frauenfiguren in Serien. Wie hätten wir Sie denn gerne? Cool, stark, unabhängig, mutig, entschlossen, gerne auch mit etwas Ballast, sie muss ja nicht perfekt sein.

"Stumptown" hat alles, was Frauenfiguren aktuell in Serien brauchen

Jeden Punkt dieser inoffiziellen Checkliste könnten wir für die Serie „Stumptown“ getrost abhaken: Hauptfigur Dex ist lieber mit Bier im Kasino als mit Wein in der Küche, kümmert sich um ihren Bruder Anselm, der das Down Syndrom hat. Außerdem hängt Dex mit ihrem besten Kumpel ab, dem Besitzer einer Bar und hat wahrscheinlich eine posttraumatische Belastungsstörung – sie war in Afghanistan. Sich einfach wieder eingliedern, anstellen, einfügen in ein geregeltes Leben, in einen Nine-to-Five-Job – nicht leicht. Weil sich das alles nicht unbedingt positiv auf den Kontostand auswirkt, bleibt Dex nicht viel übrig, als folgendes Angebot anzunehmen. Wir erinnern uns, das Kasino ist Dex zweites Wohnzimmer. Sie soll die verschwundene Enkelin der Kasinobesitzerin finden und wohlbehalten zurückbringen. Klingt soweit gut? Ist es aber nicht.

Eine Folge, ein gelöster Fall

Der diverse Cast von "Stumptown"

Dieser erste Fall von Dex wird fix in der einen Folge abgerissen und gelöst, statt ihn länger zu erzählen. Das ist „Stumptown“: Eine Folge, ein gelöster Fall. Das ist das Schema Kabelfernsehen, für das die Serie produziert worden ist und weshalb sie weit an allem vorbeizielt, was Serien so drauf haben könnten. "Stumptown" gibt sich alle Mühe trotzdem irgendwie voll zu sein: Dex hat eine Affäre und Stress mit der Polizei, Dex` bester Freund hat mit seiner Vergangenheit zu kämpfen, die Kasinobesitzerin ist die Mutter von Dex großer Liebe, die wollte Dex aber nie als Schwiegertochter – die Erzählstränge häufen sich nur so. Aber viele oberflächliche Geschichten machen keine Tiefe. Wer das gerne bildlich hätte: Stumptown ist eine Serie, in der die Figuren kurz vor Szenenwechseln gerne mal länger nachdenklich in die Ferne schauen.

Und die Figur Dex ist in vielen Momenten genauso bescheuert schablonig wie viele männliche Ermittler. Sie ist die hundertste Ermittlerfigur, die Probleme mit Sex lösen will. Das wird uns in vermeintlich witzigen aber einfach nur platten Dialogen vorgesetzt. Diese pseudo-coole Dex wird uns dann auch noch krampfhaft sympathisch gemacht. Indem die Kassette in ihrem Mustang in den unpassendsten Momenten anspringt und zur eigentlichen Stimmung gegenläufige Songs spielt.

Die Serie ignoriert die tolle Comic-Vorlage

Diese Serie tut cool, ist aber im Geheimen recht spießig und will nur nach Hause auf die Couch, ein Feierabend Bier trinken, und pünktlich um 20.15 Uhr VOX anschalten, weil dann eine Sendung vom Typ C.S.I. läuft. Dabei kann die Comicreihe „Stumptown“ so viel mehr, wieso muss diese Serie überhaupt auf diesem Comic basieren, wenn doch eh alles auf der Strecke bleibt?

Cobie Smudlers aus "How I Met Your Mother" und Jake M. Johnson aus "New Girl"

Zum Beispiel: Diese düstere Stimmung. Der Hauch zum Noir – die will sich auf dem Fernseher nicht so recht einstellen. Die ist aber im Comic unglaublich wichtig. Autor Greg Rucka hat sich nämlich sehr viel mit Detektivgeschichten auseinandergesetzt und das spüren wir in den Comics.

Zugegebenermaßen hat eine Zeichnung Freiheiten, die sich im Fernsehen nicht so einfach nutzen lassen: Nächte in dunklem Grün und Blau. Trotzdem: Mit ein paar mutigeren kreativen Moves wäre die Serie optisch interessanter und kantiger – wenn schon bekannte TV-Gesichter aus gemütlicheren Serien so prominenten Rollen haben. Wie Cobie Smudlers aus "How I Met Your Mother" und Jake M. Johnson aus "New Girl". So wird die Serie der Comicreihe einerseits nicht gerecht, andererseits ist sie bisher nicht anders genug, um wirklich eigenständig zu sein.

Kann man als feministische Serie feiern - muss man aber nicht

Und das ist nicht nur Polemik. In einem Interview wurde Autor Greg Rucka gefragt, ob es nicht auch im Raum stand, die Show nicht nach dem Comic zu benennen? Antwort: Ja, das wäre fast passiert, denn einer der Executives dachte "Stumptown" – „Stumpf-Stadt“ wäre eine Anspielung auf Kriegsveteranen. Dabei ist "Stumptown" ein Spitzname für Portland, die Stadt, in der alles spielt, und meint Baumstümpfe.

2020 gibt es eigentlich keinen Grund eine Serie wie „Stumptown“ großartig zu bejubeln. Und dass die Charaktere in der Serie diverser besetzt sind als die Figuren in einem Comic aus 2011 – das würde ich ohnehin erhoffen. Immerhin lernen wir aus „Stumptown“: Eine platte Handlung ist auch dann noch platt, wenn die Hauptperson eine Frau ist. Das kann man dann als feministische Serie feiern. Muss man aber nicht.

Die Serie läuft bei: Sky