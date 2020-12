Action, Futurismus und Keanu Reeves Das Spiel Cyberpunk 2077 ist ein Meisterwerk - und trotzdem darf man es nicht uneingeschränkt gut finden

Cyberpunk 2077 ist noch nicht einmal eine halbe Stunde alt und schon stehen wir in einem Club. Es ist dunkel, die Musik wummert aus den Boxen, Hologramme tanzen zu den Beats, vor den Klos werden abgefahrene Zukunftsdrogen konsumiert von Gästen mit gewagten Zukunftsfrisuren, die in noch gewagteren Zukunftsklamotten stecken. Oben neonfabener Anorak, unten pinkes Höschen, im Jahr 2077 geht das als Understatement durch. Alles hier ist etwas schummrig, alles ist etwas zwielichtig, alles ist etwas versifft - und alles ist verdammt cool. Das gilt generell für Night City, der Stadt, in der Cyberpunk 2077 spielt und in der man sich frei bewegen kann. Night City ist kaputt. Die Straßen sind kaputt, die Häuserfassaden sind kaputt, die Menschen sind kaputt, zumindest in den ärmeren Teilen dieser Stadt, denn natürlich ist auch die Gesellschaft ziemlich kaputt und der Kapitalismus ist von alldem das, was hier am allerkaputtesten ist.