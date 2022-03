Antikapitalistische Jugend "Wenn Kapitalismus verhindert, dass wir Klimagerechtigkeit schaffen, dann finde ich ihn scheiße“

2020 waren es Accessoires aus veganem Kunstleder, 2021 Strick-Pullis in Downtown-Brown. Jetzt, im Jahr 2022 ist Anti-Kapitalismus das neue It-Piece der Saison! Laut einer Spiegel-Umfrage sagen 40 Prozent der 16- bis 29-Jährigen, dass der Kapitalismus nicht mehr das beste Wirtschaftssystem ist. Eine davon ist Klima-Aktivistin Tara. Im Zündfunk-Interview erklärt sie: „Es bräuchte einen globalen Wandel, eine globale Transformation und eigentlich eine globale Abschaffung des Kapitalismus.“

Nach drei Jahren Klima-Aktivismus frustriert

Dabei war die 23-Jährige Studentin früher gar keine Antikapitalistin. Bei ihrer ersten Bundestagswahl hatte sie noch FDP gewählt, erzählt sie. Doch dann beginnt sie sich für Klima-Politik zu engagieren. Im Frühjahr 2019 erarbeitet sie einen Forderungskatalog mit Fridays for Future, den sie an die Stadt München übergeben. Die Aktivist*innen wollen autofreie Innenstädte, kostenlosen Öffentlicher Nahverkehr und einen massiven Ausbau von Photovoltaik und Geothermie.

Ein Banner der Fridays For Future-Bewegung in München. Tara berichtet: „Im Laufe dieses Prozesses, dieses Forderungspapier zu schreiben, also konkret nach Maßnahmen zu suchen, die in der Stadt München verändert werden können, sind mir die systemischen Zusammenhänge klar geworden und das ist der Moment, wo mir dann klar geworden ist: Okay, Kapitalismus hängt mit drin.“ Von den Vorschlägen wurde nichts berücksichtigt. Tara ist nach drei Jahren Aktivismus frustriert, dass sowohl bundesweit als auch global notwendige politische Maßnahmen gegen die Klima-Katastrophe nicht umgesetzt werden. Und dafür macht sie Regierungen verantwortlich, aber eben auch Unternehmen und eine bestimmte Vorstellung von Wirtschaft, wie sie berichtet: „Die systemischen Zwänge wurden mir immer wieder gespiegelt. Da gibt’s die Industrie, da gibt’s die Lobby, da gibt’s das Gesetz. Wenn der Kapitalismus verhindert, dass wir Klimagerechtigkeit schaffen, dann finde ich Kapitalismus scheiße.“

Ein Wirtschaftssystem das den Menschen zu Gute kommt?

So wie Tara geht es natürlich nicht allen – aber die Marke 40 Prozent aus der Umfrage ist nach Jahrzehnten der Alternativlosigkeit schon ein echter Trend. Kein Wunder, denn in Pandemie-Zeiten verstaubt das ausdrucksstarke Vokuhila-Kleid im Kleiderschrank. Stattdessen angesagt: Freunde mit Nachrichten bombardieren, dass die Politik heute vor allem das Eigentum von reicher Familien und milliardenschweren Unternehmen schützt. Manche posten in den letzten Tagen auch steigende Aktienkurse von Waffenkonzernen auf Instagram und bringen so zum Ausdruck, dass Gewinnmaximierung auf Kosten anderer voll von gestern ist!

„Eine Grundlage wäre ein Wirtschaftssystem, was den Menschen, die in diesem Wirtschaftssystem arbeiten, zu Gute kommt", erklärt Aktivistin Tara weiter. "Etwas, das den Bedürfnissen der direkten Umwelt zu Gute kommt.“ Tara wünscht sich ein System, das nicht mehr auf Profit, sondern auf Einklang mit Mensch und Natur orientiert ist. Aber wie kommen wir da hin? Nachfrage bei Ökonom Maurice Höfgen. Er betreibt den Blog „Geld für die Welt“ und sieht den Anti-Kapitalismus-Hype etwas differenzierter: „Man muss aufpassen, über was man redet. Da geht immer ziemlich vieles durcheinander, denn was ist gemeint? Ist mit Kapitalismus gemeint Privateigentum? Oder ist mit Kapitalismus gemeint: Marktwirtschaft? Denn da würde ich sagen, haben wir heute schon ein ziemliches Mischsystem!“

Die Ungleichheit wächst, kein Wohlstand für alle

Die US-amerikanische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez mit politischer Message auf der Met Gala 2021. Klar, Anti-Kapitalismus ist ja irgendwie auch gar nicht so 2022, sondern eher 1867. Die Trendsetter damals: Marx und Engels. Maurice Höfgen findet es zu platt, nur gegen „den Kapitalismus“ zu schießen. Eher sollte man die Privatwirtschaft aus bestimmten Bereichen zurückdrängen, erklärt er weiter: „Wir sehen jetzt in der Corona-Krise, dass zum Beispiel Profit im Gesundheitssystem nicht besonders angebracht ist. Und deswegen ist die Frage viel mehr: Wo brauchen wir mehr oder weniger Staat, wo muss der Staat mehr oder weniger ausgestattet werden und welche Regeln braucht denn die Marktwirtschaft.“

Warum der Anti-Kapitalismus trotzdem en vogue ist? Die Ungleichheit wächst. Das Aufstiegsversprechen „Wohlstand für alle“ funktioniert nicht mehr. Deshalb sind viele unzufrieden, glaubt Maurice Höfgen, der auch die Linkspartei im Bundestag in ökonomischen Fragen berät: „Natürlich, würde ich sagen, brauchen wir einen besser ausgestatteten Staat und erstklassige öffentliche Infrastruktur. Das merken die Leute dann auch vor Ort: Wenn heute die Verwaltung in der Kommune unterbesetzt ist, wenn die Turnhalle in der Schule marode ist, wenn die Matten benutzt werden von 1996. Das merken die Leute konkret, da ist der Staat nicht für sie da, das funktioniert irgendwie nicht.“

Ob "Tax the rich" umgesetzt wird, ist fraglich

Wie das besser werden könnte? Bis jetzt ist das für viele Politiker ein modisches No-Go, aber es wäre möglich: Ein gerechteres Steuersystem. Das findet auch Höfgen: „In Deutschland wird Einkommen, Arbeit, so hoch besteuert wie kaum in einem anderen Land und Vermögen so niedrig wie kaum in einem anderen Land. Und das ist schräg, das muss sich ändern.“