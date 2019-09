Interview über emotionale Extreme Warum Amanda Palmer ihr Publikum in die Dunkelheit führen will

Amanda Palmer ist Musikerin, Pionierin des Crowdfunding und engagierte feministische Künstlerin. Auch in Deutschland zieht sie begeisterte Fans an - wie gestern in der Alten Kongresshalle in München. Zuvor war sie zu Gast im Zündfunk - mit Live-Musik und einem Gespräch über ihre Kunst.

Du bist mit deinem neuen Album auf Tour, "There Will Be No Intermission". Darauf verarbeitest du extreme emotionale Erfahrungen in den letzten sechs Jahren. Du hast einen Sohn zur Welt gebracht, aber du hattest auch Fehlgeburten, Abtreibungen. Und du musstest den Tod deines besten Freundes verarbeiten. Da ist extrem viel passiert zwischen Himmel und Hölle. Wenn du mit diesen Songs jetzt auf die Bühne gehst, ist es auch so, dass die ganzen Emotionen wieder hochkommen?

Es hat etwas Therapeutisches. Diese Geschichten sind ja traurig. Aber es gibt eine starke Verbindung zwischen meiner Geschichte, mir und dem Publikum. Denn es gibt überhaupt keine Leute in diesem Gebäude, in der alten Kongresshalle in München, oder im Admiralspalast in Berlin, die diese Erfahrungen nicht verstehen können. Ich bin seit fast 20 Jahren auf Tour. Ich weiß, was ich tue. Dass da etwas hochkommt, ist ganz normal. Aber ich bin lang genug eine professionelle Musikerin und ich habe ein gutes Verständnis für meine eigenen Fähigkeiten auf der Bühne. Ich weiß mittlerweile, wie ich ein Publikum in die Dunkelheit führen kann, auf sichere Weise. Mit Humor, mit Spielereien, mit einem starken Gemeinschaftsgefühl. Vor 15 Jahren hätte ich das so wohl nicht geschafft.

Du hast auf dem Album auch über Abtreibungen geschrieben. Ich habe gelesen, dass du auch während dieses Prozesses des Schreibens auf Tour warst, in Irland, und da lief gerade das Abtreibungsreferendum. Wie hat dich das beeinflusst?

Ich hatte meine erste Abtreibung mit 17. Es wurde unter der Decke gehalten, niemand hat darüber gesprochen. Aber ich hatte Glück, meine Eltern und mein Freund haben mich immer unterstützt. Und am Anfang meiner Ehe hatte ich zwei weitere Abtreibungen: Eine aus medizinischen Gründen und eine aus freien Stücken. Und weil ich damit so offen umgehe und durch viele Länder toure, wird mir klar, dass viele nicht wissen, was Frauen teilweise aushalten müssen. Ich war in Irland an genau dem Tag, an dem Abtreibungen per Referendum legalisiert wurden. Und da wurde ich dann schnell aufgeklärt darüber, wie entsetzlich die Geschichte von Abtreibungen in Irland und Nordirland gewesen ist.

Führt dein Umgang damit auch dazu, dass du dein Publikum spaltest?

Ja. Aber das ist mein Job. Wenn man sich die politischen Strömungen ansieht, nicht nur in den USA, auch in Großbritannien oder in Deutschland, dann sollten Künstler, aber vor allem Künstlerinnen, offen über ihre Erfahrungen sprechen. Und wenn wir das gut machen, durch gute und zugängliche Songs, dann umso besser. Es ist die letzte große Waffe, die wir in der Hand haben und die schärfste Waffe gegen die Dunkelheit, die in all diesen Ländern auf dem Vormarsch ist.