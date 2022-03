Verständnisprobleme: Warum Altfeministinnen und Transfrauen nicht miteinander klarkommen

Die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer ist im Herbst als eine der beiden ersten trans Frauen in den Bundestag eingezogen. Damals hat sie uns im Zündfunk-Interview gesagt : „Das ist ein historisches Ereignis und zeigt, dass transgeschlechtliche Menschen in der Mitte der Gesellschaft, im deutschen Bundestag angekommen sind.“

Erst bekam das keiner so recht mit. Aber dann griff die traditionsreiche feministische Zeitschrift EMMA die Vorwürfe auf. Mitte Januar ging ein Artikel online, der dem Narrativ der Initiative folgt. Darin ist von Ganserer als „physischer“ und „rechtlicher Mann" in „Frauenkleidern“ die Rede, der einer Frau den Platz wegnehme. Die EMMA und die Initiative „Geschlecht zählt“ sprachen Tessa Ganserer also das Frausein ab. Das wiederum sorgte für heftigen Widerspruch von Feministinnen aus Politik, Medien und im Netz: Unter dem Hashtag #SolidaritätMitTessa solidarisierten sie sich mit Ganserer.