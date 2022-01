Arbeit und Leben Warum es Zeit ist, die 4-Tage-Woche zu testen

Wie viel Arbeit wir in einer bestimmten Zeit schaffen, ist relativ. Und spätestens seit der Pandemie fällt uns auf, wie sehr die 40-Stunden-Woche unser Leben einschränkt. Geht es auch anders? Eine Lösung könnte die 4-Tage-Woche sein. Nach Experimenten in Schweden, Island und Finnland läuft nun auch eines in Großbritannien. Von der Idee sollen alle profitieren. Aber wie genau?

Die Idee, unsere Arbeitswoche zu verkürzen, ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Der Comedian Trevor Noah beschwert sich über unser System aus "5 Tage Arbeit, 2 Tage Wochenende" und fragt: Warum nehmen wir das einfach so hin? Dabei muss das gar nicht zwangsläufig so sein. Dass das Wochenende zweit Tage hat und nicht drei, haben wir Menschen ja einfach so festgelegt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Three day work week! Who’s with us? #shorts

Wie ging nochmal "Work Life Balance"?

In Großbritannien wird jetzt ernst gemacht. Joe Ryle leitet dort die "four-day-week" Kampagne mit folgender Motivation: "Wir sind überarbeitet, haben Burnouts, sind gestresst. Wir brauchen eine bessere Work Life Balance. Das Ganze hat auch einen negativen Effekt auf Unternehmen, weil wir nicht sehr produktiv arbeiten. Die 4-Tage-Woche ist eine Lösung und ein Win-Win-Szenario für Arbeitenehmende und -gebende. Weniger Stress und Burnout, aber auch eine größere Produktivität."

Die 40-Stunden-Woche im Großraumbüro ist ein Relikt aus den 1960ern, wie hier im Film "The Apartment". Joe Ryle von der "four-day-week" Kampagne will eine 32 Stunden Woche: 4 Tage Arbeit, 3 Tage Wochenende, ohne Lohnverminderung. Rund 30 Unternehmen nehmen an dem Pilotprojekt teil, das gerade gestartet wurde. Großbritannien hat nämlich ein Problem: Nirgendwo in der EU, außer in Griechenland, arbeitet man so viele Stunden und hat gleichzeitig im Vergleich eine so unproduktive Wirtschaft.

Alle sollen profitieren

Auf der Webseite der Kampagne sind lauter Vorteile einer 4-Tage-Woche aufgezählt: Nicht nur eine bessere Work-Life-Balance, sondern auch höhere Profite, höhere Produktivität, weniger Arbeitslosigkeit, mehr Geschlechtergerechtigkeit und ein kleinerer CO2-Fußabdruck. Das hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein.

Joe Ryle meint: "Ja, die wissenschaftlichen Beweise sind sehr klar, von Island bis zu Microsoft in Japan, Unilever und Neuseeland. Wenn ein Unternehmen die 4-Tage-Woche einführt, profitieren das Unternehmen, Arbeitnehmende und auch die Umwelt." Ein Beispiel: Eine Studie der Henley Business School von 2019 mit 250 Unternehmen zeigt: geschätzte 92 Milliarden sparten Unternehmen im Jahr. Laut Studie weil ihre Arbeitnehmer*innen zufriedener und weniger gestresst waren und deswegen auch weniger Krankentage hatten.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Four-Day Week | Andrew Barnes | TEDxAuckland

Wie schaut es in Deutschland aus?

In Deutschland sind es bisher nur einzelne Unternehmen, die sich an die 4-Tage-Woche rantrauen. Wie zum Beispiel das Hotel Traube Tonbach im Schwarzwald. Dort wird ab April nur noch 4 Tage pro Woche gearbeitet, erzählt Sebastian Finkbeiner, einer der Juniorchefs. Der Grund: "Die Personalproblematik, der Fachkräftemangel, aber auch der reine Mitarbeitermangel, der ist ja in allen Branchen ganz brisant. Das nimmt ne Dynamik an. Und da müssen wir neue Wege finden, attraktiv für Mitarbeiter zu sein", sagt Finkbeiner. Allerdings verkürzt das Unternehmen die Arbeitszeit nicht. Die Arbeitnehmer*innen sollen immer noch 40 Stunden arbeiten, aber eben an 4 Tagen.

Die Gesellschaft ist überarbeitet. Warnstreiks werden häufiger. Finkbeiner geht es nicht um weniger Arbeit, sondern um Überstunden: "Es ist so, dass in der Hotellerie, Gastronomie Überstunden zum Alltag gehören. Und nach 8 Stunden ist die Arbeit noch nicht fertig, da muss ich ein bisschen länger arbeiten. Das sammelt sich und am Ende hat man ein Konto gesammelt, das muss dann auch abgebaut werden. Da heißt, ich hab dadurch keine Mehrkosten: Den Mitarbeiter den ich früher heimschicken muss, der fehlt mir ja auch. Wir erhoffen uns eine Verbesserung für beide Seiten."

Diverse Versionen einer 4-Tage-Woche

Die 4-Tage-Woche bedeutet also nicht immer verkürzte Arbeitszeiten. Das zeigt vielleicht auch, dass eine 4-Tage-Woche nicht zwangsläufig ein Allheilmittel ist: Unternehmen werden sie so auslegen und einsetzen, dass sie ihnen zu Gute kommt. Und daraus werden neue Herausforderungen entstehen.