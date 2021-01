Serie auf Disney+ Marvel kann sich alles erlauben - oder warum sonst ist WandaVision so super weird?

So sah das Marvel-Universum im Sommer 2019 aus:

Und ja, ich war in der Mitternachtspremiere dabei und (Spoiler!) als Iron Man dann auch noch im finalen Kampf gegen Thanos stirbt, musste ich meine Tränen zurückhalten - wirklich. Aber: Das ist eine Ewigkeit her, gefühlt zumindest. 2020 war das erste Jahr seit einem Jahrzehnt ohne einen neuen Marvel-Film im Kino - Schuld daran waren natürlich die Verschiebungen der Kinostarts durch Corona. Aber! Jetzt geht es doch weiter: Mit der neuen Serie “WandaVision” - eine Spin-Off-Serie über zwei Figuren, die in den Filmen nur eine kleine Rolle spielen: Wanda und Vision. WandaVision. Get it?

Zwei Jahre nach Endgame katapultiert uns Marvel in die 1950er Jahre

Die “Scarlet Witch” Wanda, gespielt von Elizabeth Olsen, die der Telekinese mächtig ist, die Gedanken von anderen manipulieren kann und Dinge schweben lässt und ihr Partner Vision, gespielt von Paul Bettany, ein Android, also ein sehr menschlich aussehender Computer mit künstlicher Intelligenz, der fliegen kann und Energie erzeugt, sind für meinen Geschmack auch bisher immer etwas kurz gekommen. Jetzt also die große Blockbuster-Serie? Zum Vergleich: Oben haben wir Marvel 2019 gesehen. Und so sieht Marvel 2021 aus:

Ja genau, DAS ist WandaVision. Eine weirde Sitcom, die in den 50ern spielt, inklusive Perlenkette, Petticoat und langweiligem Bürojob – das perfekte Spießerleben, alles in 4 zu 3 Format und in schwarz weiß. Die Storyline der ersten zwei Folgen, die bis jetzt erschienen sind, sind bizarr. Wanda und Vision leben in einem kleinen Vorort irgendwo in Amerika und versuchen sich irgendwie anzupassen. Niemand weiß, wieso sie überhaupt dort sind. Nicht einmal sie selber.

Superhelden die nicht auffallen wollen - ein altbekanntes Rezept

Eine besonders unangenehme Unterhaltung führen die beiden Superhelden mit der Frau von Vision’s Boss beim Abendessen. Weder Wanda noch Vision haben eine Antwort auf die üblichen Fragen: Von wo kommen Sie? Wie lange sind Sie verheiratet? Und warum, haben Sie noch keine Kinder? Und als Wanda versucht eben dieses Essen vorzubereiten, benutzt sie ihre Superkräfte und so fliegen die Töpfe in der Küche umher. Natürlich wird sie dabei um ein Haar entdeckt, doch Vision schafft es die Gäste auf typische, flache Sitcom Art und Weise abzulenken. Dieses ganze Setting, die 50er, das schwarz weiße, der Sitcom Charakter, lassen die Superkräfte absolut fehl am Platz wirken.

Mich persönlich erinnert das Ganze irgendwie an „Sabrina – Total verhext“ in der die Hexe Sabrina versucht ihre Kräfte im Alltag vor ihren Freunden zu verstecken. Was bei einer Sitcom für Teenager Ende der 90er funktioniert, scheint hier, bei Marvel doch so bizarr.

Kann Marvel sich eigentlich alles erlauben?

Oder genauer: Ist es inzwischen egal, was das Studio rausbringt, denn so lange Marvel drauf steht, schauen es die Leute eh an? Das Interessante: Der Kopf hinter der Serie ist Kevin Feige - der gleiche Produzent der Iron Man-, Guardians of the Galaxy- und Avengers-Filme. Feige weiß so gut wie kein anderer was die meisten Leute sehen wollen - auch wenn ich die ersten beiden Folgen WandaVision so definitiv nicht sehen wollte. Vielleicht ist das einfach seine Art zu zeigen: Hey, nicht alle Marvel Produktionen sehen gleich aus! Wir können auch anders. Nur ist Marvel so ganz ohne Action überhaupt noch wirklich „Marvel“?

Eines wissen wir aber jetzt schon: Nicht die gesamte Serie wird in den 50ern spielen. Als nächstes wird das seltsame Sitcom-Szenario in den 80ern weitergeführt... und die Trailer verraten uns: Es wird sogar Szenen geben, in denen die Superhelden ihre Kräfte nicht verstecken.

