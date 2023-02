Oscar-Nominierung für Hauschka "Die Musik ist wie ein eigener Charakter in dem Film"

Der Film "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger ist für neun Oscars nominiert. Als erster deutscher Film außerhalb der Kategorie "Bester ausländischer Film". Darunter auch für "Bester Film". Und in der Kategorie "Best Original Score" ist der Düsseldorfer Volker Bertelmann alias Hauschka für seine Filmmusik nominiert.

"Im Westen nichts Neues" nach der Buchvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 zeigt das Grauen des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten. Die Hauptrolle spielt der Österreicher Felix Kammerer.

Zündfunk: Du bist zum zweiten Mal für einen Oscar nominiert. Nach "Lion" jetzt für "Im Westen nichts Neues". Wie hast du die Nachricht über deine Oscar-Nominierung aufgenommen?

Volker Bertelmann: Für jemanden, der nominiert ist, ist das erstmal eine wahnsinnige Aufregung. Es passiert natürlich sehr viel. Man kriegt eine ganz andere Presseaufmerksamkeit. Damals war es vielleicht noch ein bisschen weniger als dieses Jahr, weil damals war ich mit meinem Co-Composer Dustin O'Halloran nominiert. Das Schönste daran ist eigentlich, dass man plötzlich mit Kollegen aus den USA, aus England, also mit hochkarätigen Filmkomponisten ins Gespräch kommt. Die trifft man im Vorfeld, es gibt viele Festlichkeiten, in denen man ungezwungen miteinander reden kann, ohne das man das Gefühl hat, da darf man sowieso nicht anrufen oder man kann da gar nicht anklopfen. Von daher waren diese Tage sehr aufregend. Wir waren mit meiner ganzen Familie da. Das heißt wir haben das auch zusammen geteilt, als Familienerlebnis. Das war wirklich eine tolle Zeit.

Zündfunk: Der Film "Im Westen nichts Neues" ist ja bekannt aus der Schule. Man hat ihn im Geschichtsunterricht gesehen. Allerdings in der alten Verfilmung, jetzt gibt es die Neuverfilmung von Edward Berger. Waren die Kompositionen von dir vor dem Krieg in der Ukraine schon abgeschlossen oder hast du parallel aufgenommen?

Das war im weitesten Sinne schon abgeschlossen. Wir fingen im Oktober vor dem Ukraine-Krieg an. Der ganze Film war ja gar nicht damit verbunden, sondern die Ereignisse haben sich einfach überschnitten. Allerdings muss man sagen, dass durch den Ukraine-Krieg auch nochmal die Aktualität dieses Buches und auch die Dramatik, die im Buch beschrieben wird, zugenommen hat. Das hat damit zu tun, dass es einfach eine totale Sinnloskigkeit ist, junge Männer in einen Krieg zu schicken, in einen Kampf, der am Ende des Tages nicht wirklich zu einem Ergebnis führt. Wenn man sich den Ersten Weltkrieg anguckt, hat sich die Frontlinie kaum verschoben. Es haben Millionen von Menschen ihr Leben gelassen. Und das macht es natürlich aktueller, wenn dann so nahe, ein ähnliches Ereignis stattfindet.

Wie geht man an einen solchen Kriegsfilm-Soundtrack ran? Da passiert ja vom normalen Sound im Film ja schon soviel Geballer, Geschieße, Geschrei und Gemetzel, bleibt da noch viel Idee für dich übrig, wenn die Musik an den Rand gedrängt wird?

Regisseur Edward Berger Ganz im Gegenteil. Die Musik ist wie ein eigener Charakter in dem Film. Das hat damit zu tun, dass man Stellen sucht, an denen die Filmmusik auch wirklich Sinn macht und an anderen Stelle die Musik weglässt, auch die Stille zulässt, also auch nur die Geräusche oder die Natur. Meine Arbeit mit Edward Berger ist fantastisch, weil wir beide eine sehr ähnliche Vorstellung haben. Und vor allem hat er sehr viel Mut. Das ist für einen Musiker wie mich Gold wert. Weil man dadurch nicht sofort in so eine Situation kommt, wo man denkt: 'Das kann ich nicht. Das darf ich auch nicht. Da geht's auch nicht lang.' Dann einigt man sich irgendwie auf das Minimalste.

Und bei einem Kriegsfilm, gerade aus der deutschen Perspektive erzählt, muss man musikalisch sehr aufpassen, dass man bestimmte Szenen nicht überheroisiert oder zuviel Pathos an bestimmte Stellen bringt, weil er dadurch natürlich auch eine ganz andere Geschichte erzählt. Das war uns sehr wichtig, dass die Musik eher eine atmosphärische Stimmung hat, eine sehr fragile, also brüchige, aber auch eine sehr rohe Stimmung wiedergibt. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen.

Ich hab gelesen, dass es ein Familienerbstück gibt, dass du als Instrument sehr stark und sehr prominent eingesetzt hast in diesem Film, nämlich das Harmonium deiner Oma.

Hauschka am präparierten Klavier Ja, genau. Als ich den Film das erste Mal in Berlin gesehen habe, da bin ich dann nach Hause gefahren und hab unterwegs überlegt, mit den Eindrücken des Films, dass ich eigentlich gerne ein Instrument der Zeit nehmen möchte. Aber nicht eines, was so "historisch" klingt, sondern eines, was kraftvoll klingt, was ich auch bearbeiten kann, was eventuell auch klingen kann wie ein Synthesizer, aber auch was in sich eine Mechanik hat. Wo man die ganzen Geräusche der Mechanik aufnehmen kann. Dann fiel mir das Harmonium meiner Ur-Ur-Großmutter ein. Um 1900 stand das noch bei ihr in der Wohnung. Da wurden Bach-Choräle gesungen. Ich hatte das vor längerer Zeit restauriert, hatte das komplett in Stand gesetzt. Das hatte eine vernünftige Stimmung. Ich hab dann überlegt, dass es das sein könnte, weil in dem Instrument ganz viel Mechanik stattfindet. Man hat einen Blasebalg, man muss Pedale drücken, man hat an den Knien noch Pedale, die die Modulation herstellen. Das alles zusammen habe ich dann mit acht Mikrofonen aufgenommen. Ich habe Teile der Aufnahmen dann in einen Verzerrer geschickt und in einen Verstärker, so einen Gitarrenverstärker.

Ich war mir ein bisschen unsicher, als ich das gemacht habe, ob der Edward Berger sagen würde: 'Oh Gott, was ist das denn? Komischer Klang!' Was ich normalerweise nie mache, ist, direkt am gleichen Tag, wo ich die Idee habe, sie zu verschicken. Das hab ich in dem Fall gemacht, weil ich unbedingt sicher sein wollte, ob das gut ankommt oder nicht. Dann bekam ich den Anruf von ihm, dass er findet das klingt wie die Band Led Zeppelin und er findet das fantastisch.