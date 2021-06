Premiere Hier seht ihr das neue Video zu "Ciao Dick" von Murena Murena

Daniel Murena ist Vater zweier Töchter, Feminist und manchmal trotzdem ein Macho. Mit seinem Pop-Noir-Musikprojekt Murena Murena hat er bereits drei Alben veröffentlicht. Das Neueste, "Take Care Of Me", erst im Mai 2021. Der Zündfunk präsentiert jetzt exklusiv die Videopremiere für die Single "Ciao Dick".

Lange war es ruhig um Murena Murena. Das letzte Album liegt sechs Jahre zurück. Ende Mai 2021 veröffentlichten Daniel Murena und Band nun die neue Platte: "Take Care Of Me". Die erste Videoauskopplung erscheint nun zur Single "Ciao Dick" - ein Liebeslied an den Abschied von vollkommen unhaltbaren Geschlechts bzw. Gesellschaftsmustern. Den Clip seht ihr hier:

Murena sagt selbst über den Song: "Hat es sich nicht toll angefühlt, ein Arschloch gewesen zu sein? Sind wir das nicht alle? Müssen wir es vielleicht sogar sein, solange wir in einer EU leben, die Menschen im Meer ertrinken oder Kinder im Lager schmoren lässt? Lassen wir es uns aus Bequemlichkeit nicht nehmen uns eben doch bedienen zu lassen von Menschen, die früher die eigenen Ehefrauen waren und heute eben irgendwo anders auf der Welt anonym für unsere Annehmlichkeiten sorgen? It was a pleasure having been one of you..."

Eine Liebeslied voller Abschied

Regie geführt beim Video zu "Ciao Dick" hat Pınar Karabulut. Die Theaterregisseurin aus Mönchengladbach ist mehrfach preisgekrönt und arbeitete bereits in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Produktionen. In ihren Werken bringt Karabulut meist starke Frauenfiguren zur Geltung und arbeitet dabei auf kraftvoll radikale Weise die weibliche Perspektive heraus. Seit 2020 gehört die Regisseurin zum Künstlerischen Leitungsteam der Münchner Kammerspiele.

HIER geht's zu einem kleinen Making Of des Videos.

Über den Künstler: Sänger, Gitarrist und Künstler Daniel Murena (bürgerlich Daniel Tanqueray) wurde 1979 in München geboren und wuchs dort und in Tropea, Kalabrien/Italien, auf. An der Akademie der Bildenden Künste in München hat er Bildhauerei studiert und arbeitet seitdem deutschlandweit mit vielen Künstler*innen und Theater-Regisseur*innen zusammen.