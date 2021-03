Videopremiere Seht hier exklusiv das neue Video zum Song "The Other Rainbow" von Aloa Input

Im Mai erscheint nun mit "Devil's Diamond Memory Collection" ( Siluh Records ) das dritte Album von Florian Kreier (Angela Aux), Marcus Grassl und Cico Beck (Joasihno, Notwist). Es ist ein Konzeptalbum über die, wie sie selbst sagen, "gefühlte Ewigkeit" geworden. 50 Stücke sind in den letzten fünf Jahren seit dem Vorgängeralbum "Mars, etc." entstanden, 14 haben es auf das neue Album geschafft.

Angela Aux, Marcus Grassl und Cico Beck (von links nach rechts)

Darunter das formidabel schluffige "The Other Rainbow". Das Video zum Song stammt vom französischen Animationskünstler und Wahl-Münchner Karim Dabbèche und erinnert an das bunte Universum der Beatlesschen "Yellow Submarine" – nur in morbide. Der Zündfunk spricht eine große Hör- und Sehempfehlung aus.