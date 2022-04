Alex Jones Der Mann, der Trump die Lügen flüsterte, meldet Insolvenz an

Am Duktus und Ton erkennt man damals schon den großen Polemiker, Populisten und Demagogen, der er dann über 20 Jahre später immer noch sein sollte. Heute steht er aber nicht mehr auf kleinen Bühnen und brüllt in Mikrofone, sondern er schickt seine fragwürdigen Theorien über die digitalen Medien in die ganze Welt hinaus. Aus dem Zahnarztsohn aus Rockwall, einem Vorort von Texas, wurde ein Millionen schwerer Unternehmer und ein Phänomen.

Vertrieb von Schusswaffen, Potenzpillen und Lügen

Lügen als Geschäftsmodell

Eine Verschwörungstheorie wurde zum Politikum und führt Alex Jones offenbar in die Insolvenz: Er bezeichnete das Massaker an 20 Kindern in Newtown Connecticut 2012 als Scherz. Es sei von Schauspielern inszeniert worden, um die Waffenlobby zu schwächen. Die Eltern der ermordeten Grundschul-Kinder haben ihn verklagt. Sie werfen dem Radiomoderator vor, er habe mit seinen Aufsehen erregenden Falschbehauptungen Einnahmen in Millionenhöhe erwirtschaftet. Diese Lüge könnte ihm nun zum Verhängnis werden, dazu später mehr. Erstmal halten wir fest: