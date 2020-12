"Influencer" Wie Haiyti Gangsterrap mit zärtlichstem Autotune verletzlich macht

Auf den ersten Blick ist Haiyti eine Künstler*in, die sich Daniel Ek ausgedacht haben könnte. Der Spotify-CEO hatte im Sommer einen Shitstorm geerntet, als er glaubte, Künstlerinnen gute Ratschläge geben zu müssen. Sie sollten einfach mehr Musik veröffentlichen, ergo: nicht so faul sein, um über die Runden zu kommen. Statt sich permanent über die mageren Auszahlungen für Streams zu beschweren. Alle drei, viere Jahre eine Platte – sorry, echt nicht mehr zeitgemäß. Haiyti ist nach dieser Logik so dermaßen auf der Höhe der Zeit, dass man bei ihrem Output schon fast nicht mehr mit dem Streamen hinterherkommt.

Haiytis Output reißt nicht ab - und verliert nicht an Qualität

Nicht mal ein halbes Jahr nach ihrem großartigen „SUI SUI“ jetzt also das neue Album: „Influencer“. Qualitativ: selbes Level wie der Vorgänger. Nur: Wie viele Streams sie diesmal sammeln wird und wie gut man damit finanziell über die Runden kommt, lieber Herr Ek von Spotify, das ist nochmal eine andere Frage. Da spielen nämlich andere Faktoren mit rein – zum Beispiel ob man es in die von Spotify kuratierte wichtigste Deutschrap-Playlist "Modus Mi"o reinschafft mit ihren 1,5 Millionen Followern. Die entscheidet heute über Karrieren. Haiyti war bisher ein einziges Mal drin. Obwohl sie im Stundentakt liefert. Keine Ahnung, warum Herr Ek und sein Team das nicht mitbekommen und was sie den lieben, langen Tag so treiben. Haiytis gewaltiger Output jedenfalls - der kommt einfach so aus ihr raus.

Das Video zum Song „tak tak“ ist eins von jetzt schon sechs Videos zum neuen Album. Darin tanzt Haiyti nachts auf Grabsteinen herum. Die Vampir-Grills mit den spitzen Eckzähnen sind gerade ihr Lieblingsaccessoire. Das Bild vom blutsaugenden Loner gefällt ihr. Kälte und Einsamkeit machen zwar auch einer Gangsterrapperin zu schaffen, die sich sonst gerne an Luxus-Artikeln wärmt, das war schon auf „SUI SUI“ zu spüren. Aber doch nicht einem Vampir! Auf dem neuen Album „Influencer“ macht sie sich die Kälte jetzt zur Stärke.

Haiytis Rap ist voller Ideen und Meta-Momente

Was einem Haiyti auch entgegen bellt oder in zärtlichstem Autotune ins Ohr flüstert: es ist immer wieder erstaunlich, wie kreativ sie mit Sprache umgeht und wie unerschöpflich ihre Ideen zu sein scheinen. Allein eine Zeile wie „Ich hab mehr Drip als Pollock“ aus dem Song „Sweet“. Drip zu haben heißt im Rap-Jargon so viel wie Style zu haben. Drip ist aber auch der Tropfen. Und mit seiner Tropftentechnik ist der US-Maler Jackson Pollock berühmt geworden. „Ich hab mehr Drip als Pollock“ ist also eine Zeile fürs Deutschrap-Handbuch. Die Wortspiele, Ad-Libs, Referenzen, Zitate: von Ton, Steine, Scherben und Rio Reiser bis hin zu Tokio Hotel – sie sind ein großer Spaß. Hayiti zitiert sich auch immer wieder selbst, dadurch entstehen kleine Meta-Momente.

Wann kommt endlich Haiytis Riesenhit?

Vor ein paar Jahren hat Haiyti noch von den „100.000 Fans, die mich noch nicht kennen“ gerappt, heute sind es die 100.000 Feinde, von denen sie keinen kennt. Man darf annehmen, dass darunter auch der unbekannte Feind ist, der sie davon abhält, endlich mal einen richtigen Hit zu landen! Sie hat’s ja echt versucht, richtig mathematisch, dem Volk einen direkt ins Maul zu servieren. Aber das Volk will bisher irgendwie nicht. Auf „Influencer“ spürt man dieses, „scheiß drauf, ich mach einfach weiter mein Ding“ so sehr wie nie. Und das ist gut so. Verbiegen kann sie sich eh nicht.

