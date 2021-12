Zündfunk präsentiert The Cure

Ihre beeindruckenden Headlinershows im Festivalsommer 2019 machten deutlich, dass The Cure auch über 40 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1978 keinerlei Ermüdungserscheinungen erkennen lassen. Mit einer immensen Songauswahl aus 13 Studioalben, darunter wegweisende Werke wie "Pornography" (1983), "Disintegration" (1989) und "Bloodflowers" (2000) sowie über 40 weltweiten Single-Hits wie "A Forest", "Boys Don´t Cry" oder "Friday I´m In Love" versteht die Band um Frontmann Robert Smith seit jeher meisterhaft, jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis werden zu lassen.

Tourneestationen sind:

Nach unzähligen Auszeichnungen, unter anderem der renommierte Ivor Novello Award und zwei Grammy-Nominierungen wurden The Cure 2019 in die "Rock `n´ Roll Hall of Fame" aufgenommen. Im selben Jahr begann die Band mit den Aufnahmen neuer Songs für ihr heißersehntes 14. Studioalbum, das inzwischen fertiggestellt ist und in Kürze das Licht der Welt erblicken wird. Im Oktober und November 2022 ist die Band, bestehend aus Sänger und Songwriter Robert Smith, Simon Gallup (Bass), Jason Cooper (Drums), Roger O’Donnell (Keyboards) und Reeves Gabrels (Guitars), im Rahmen ihrer "Euro Tour 2022" endlich wieder live zu erleben!