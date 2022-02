Zündfunk präsentiert Cat Power - Covers Tour 2022

Cat Power – Covers

Die wunderbare, so verwundbare wie wandlungsfähige Chan Marshall, die im Januar 2022 ihren 50. Geburtstag feierte, hat mit „Covers“ ihr mittlerweile drittes Album mit Coverversionen veröffentlicht. Zweifelsohne hat die Musikerin aus Georgia ein spezielles Talent, sich fremde Songs zu eigen zu machen. Cat Power behandelt die Originale so respektvoll wie einfühlsam, tritt mit ihnen in eine sehr sehr enge Beziehung. Laut Pitchfork kann Marshall "einen Song neu arrangieren, indem sie ihn einfach anschaut".