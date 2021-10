Zündfunk präsentiert Mogwai

Post-Rock ist erstaunlich gut in die Zwanziger-Jahre gekommen, das kann man festmachen am letzten Album der genreprägenden Schotten von Mogwai. Vor 25 Jahren haben sie ihre erste Single veröffentlicht, im Februar erschien das zehnte Album “As The Love Continues”, jetzt kommen sie endlich auf Tour...